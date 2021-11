Erdling – Helheim

Fazit

Ich bin von diesem Album wirklich begeistert. Es war, als würde die Band mir einen Film aus Musik vorführen, der in meinem Gehirn zu Bildern wird. Laut aufgedreht hat es eine enorme Kraft, die mitreißt. Ich glaube, mit diesem Album kann man sich sowohl zurücklehnen und mitnehmen lassen, als auch vor der Bühne richtig abfeiern. Vom Anfang bis zum Ende alles super platziert. Selbst das letzte Stück, das mich nicht so gepackt hat, passt einfach dorthin. Ich habe weder den Postboten noch diverse WhatsApp-Nachrichten bemerkt und das will schon was heißen. Für die kurze Spaßbremse kurz vor Schluss ziehe ich einen Punkt ab, aber ansonsten volle Empfehlung!



Anspieltipps: Rabenherz, Götterdämmerung und Fimbulwinter