Elvenking: veröffentlichen neue Single „Bride Of Night“ feat. Heike Langhans (Ex-Draconian)

Nach den bereits veröffentlichten, ersten Single-Auskopplungen zu Rapture und dem epischen The Hanging Tree, präsentieren Elvenking uns ein Musikvideo zum Song Bride Of Night feat. Ex-Draconian Fronterin Heike Langhans am Gast-Gesang!

„Wir sind stolz, euch unseren neuen Song und unser neues Video Bride of Night zu präsentieren. Der Track repräsentiert sicherlich die melodischere Seite unseres Sounds, bleibt aber dennoch dunkel und melancholisch. Wir wissen, dass viele unserer Fans diese Seite von Elvenking schätzen, also ist dies auch ein Geschenk an euch“, so die Band. „Reader Of The Runes – Rapture bündelt alle Schattierungen unseres Sounds, von den aggressiveren bis hin zu Songs wie Bride Of Night, also, wenn du dir das gesamte Album anhörst, wirst du durch eine Vielzahl von Nuancen und Atmosphären reisen – und wir können es kaum erwarten, dass du es in seiner ganzen Epik erfährst!

Heike Langhans bot ihre wunderschöne Stimme im Refrain als Backing Vocals an. Das beeindruckende Video wurde erneut von Matteo Ermeti inszeniert, der mit uns bereits Silverseal produzierte, und hätte die Geschichte nicht besser einfangen können – ein flüchtiger Blick auf schmerzhafte Romantik, die eines der Kapitel der Rapture-Geschichte einfängt.“

Den neuen Elvenking-Clip zu Bride Of Night seht ihr ab sofort hier:

Das neue Elvenking Album erscheint am 28. April 2023 über AFM Records, Vorbestellungen sind hier möglich!

Mehr Infos zu Elvenking und dem kommenden Album Reader Of The Runes – Rapture könnt ihr hier nachlesen:

