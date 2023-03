Castle Of Clouds: werden ihr neues Album „Forgotten Elegies“ in den nächsten Wochen veröffentlichen

Die deutsche Metalcore-Band Castle Of Clouds wurde 2015 im Herzen des kulturell geprägten Berlins gegründet. Mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Silhouettes im Alleingang kam der Stein ins Rollen. Inklusive einer professionellen Produktion im renommierten Studio Mix Berlin und einer Einbettung in einen erfrischenden Metalcore-Sound, bescherten Silhouettes eine intensive Tournee-Phase. Exklusive Shows mit Metal-Schwergewichten wie Kingdom Of Giants, We Butters The Bread With Butter und anderen führten zu einer eigeninitiierten Tournee, die weite Teile Deutschlands und der Tschechischen Republik besuchte.

Nach zwei Jahren intensiven Spielens beschloss Castle Of Clouds, eine neue Richtung einzuschlagen, indem sie die Single Collide bei Sawdust Records produzierten, dem Studio unter der Leitung von Christoph Wieczorek, Leadsänger von Annisokay. Der Sound entwickelte sich zu einer energetischeren Landschaft, beeinflusst von Oldschool-Nu-Metal-Vibes. Nach einer großen Resonanz war ihr erstes Album in Arbeit. Leider verzögerten der Verlust elementarer Bandmitglieder und interne Fehlleitungen den Prozess.

2019 betrat Castle Of Clouds schließlich das Studio. Eine enorme Produktionsbeteiligung begleitete die Band während des gesamten Aufnahmefortschritts. DNA Studio, das von den Novelist-Mitgliedern Nicolas Delestrade und Amael Durand geleitet wird, die für Kunden wie Betraying The Martyrs, Novelists und Kadinja bekannt sind, unterstützte den gesamten Produktionsprozess. Abgemischt von Jaro Sound, der bereits für Gojira und Decapitated gearbeitet hat, und eigenständig gemastert, unternahmen Castle Of Clouds einen enormen Schritt, um ihren neuen Sound zu definieren.

Erneut vom Unglück ausgespielt, traf Covid die Welt und die Veröffentlichung wurde verschoben. Jetzt, mit ihrem ersten Album Forgotten Elegies in den Ärmeln, wartet Castle of Clouds auf den lang erwarteten Aufruf zum Handeln, um neue Musik zu veröffentlichen und die Clubs erneut zu erobern.