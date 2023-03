MagiTech: haben ihre neue Single „The Power Within“ veröffentlicht

MagiTech haben ihre neueste Single The Power Within veröffentlicht. Dieser Song ist die perfekte Kombination aus epischem Symphonic Metal und einem spannende Geschichte aus der beliebten Mistborn-Saga von Brandon Sanderson. The Power Within erzählt die Geschichte von Vin, der sich an dem bösen Lord Ruler rächen will Er tötete ihren Mentor Kelsier. Der Song kombiniert hochfliegende Vocals, epische Gitarrenriffs und symphonische Elemente, um ein unvergessliches Musikerlebnis zu schaffen, das Fans mit Sicherheit in seinen Bann ziehen wird von klassischen Bands wie Nightwish, Epica, Rhapsody, Stratovarius und Blind Guardian.

„Wir sind begeistert, The Power Within mit unseren Fans zu teilen“, sagt Leadsängerin Francesca Bonvi von MagiTech. „Dieser Song stellt den nächsten Schritt auf unserer musikalischen Reise dar und wir können es kaum erwarten das alle Fans es hören können.“

„Das Konzept der Band“, sagt Mirko Fermani, Bassist und Hauptkomponist, „basiert auf der Vereinigung von „Magie“ und „Technologie“ als Mittel, um Magie für alle zugänglich zu machen, und nicht nur für die

wenigen Auserwählten.“