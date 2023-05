MF Ruckus: melden sich mit neuer, von Dungeons & Dragons inspirierter Single „Insect Swarm“ zurück

In Vorbereitung ihres lang erwarteten neues Albums The Front Lines Of Good Times Vol. I, das am 22. Juli via Glory or Death Records erscheint, veröffentlichen die aus Denver, Colorado stammenden Power-Rocker MF Ruckus die neue Single Insect Swarm – ein thrashiger Heavy-Metal-Klassiker, der von der Liebe des Bassisten Logan O’Connor zu Dungeons & Dragons inspiriert wurde. Auch wenn der Songtitel nicht ganz akurat ist (der tatsächliche Name des Zaubers, der den Song inspiriert hat, lautet Insect Plague), hofft die Band, dass D & D-Liebhaber ihnen diese kreative Freiheit verzeihen werden.

Über den Entstehungsprozess sagt Leadsänger Aaron Howell: „Wir haben uns buchstäblich mit einem Haufen von Logans D&D-Büchern auf seine Veranda gesetzt und verschiedene Zaubersprüche und Charakterbeschreibungen für den lyrischen Inhalt nachgeschlagen. Irgendwann haben wir sogar in Erwägung gezogen, einen Charakter aus dem Nichts zu erschaffen, nur um der Authentizität willen.“

Die Lyrics, eingebettet in ein Nest aus klassischen, metal-inspirierten Riffs, werden aus der Perspektive eines druidischen Dunkelmagiers erzählt, der von einer Gruppe von Abenteurern geweckt wurde, die unwissentlich in seinen Bergfried gestolpert sind. Der griesgrämige Zauberer entfesselt daraufhin einen Ansturm bösartiger Magie, darunter „Fire Ants, Scarabs, Killer Bees…Blooderflies in a god damn swarm!”

Der Track wird von einem trippigen, surrealen und KI-generierten Lyric Video begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Als die Produktion von The Front Lines Of Good Times Vol. I im Januar 2017 begann, sah die Zukunft für MF Ruckus mehr als rosig aus: Die Band hatte gerade ihre zweite Europatournee abgeschlossen und eine dritte stand bevor, die Wiederveröffentlichung ihrer Metal-Rock-Monstrosität Thieves Of Thunder auf Rodeostar/Napalm war von Fans und Presse gleichermaßen positiv aufgenommen worden und Steel Panther hatten die Band erneut eingeladen, als Hauptsupport vor ausverkauftem Haus im Fillmore Auditorium in ihrer Heimat Denver aufzutreten. Doch dann sollte alles anders kommen: Zunächst ging die Beziehung zwischen der Band und ihrem langjährigen Gitarristen Parker Meehan in die Brüche und musste schließlich per Anwalt aufgelöst werden. Im Jahr 2019 starb der jüngere Bruder von Sänger Aaron Howell und in den darauffolgenden Jahren mussten die Bandmitglieder den Tod von nicht weniger als einem Dutzend Freunde und Angehörige betrauern.

Natürlich wissen wir alle, was in dieser Zeit sonst noch passiert ist. Im Jahr 2020 brachte die Pandemie die gesamte Welt zum Stillstand, einschließlich praktisch aller Elemente der Unterhaltungsindustrie. Während dieser unsicheren Zeit verloren MF Ruckus über Nacht ihr Label, ihre Booking Agentur und ihr Management, als die Band durch eine Änderung der Vertriebsverträge aus dem Labelroster gestrichen wurde.

Ein Verlust nach dem anderen, eine Niederlage nach der anderen – es schien unwahrscheinlich, dass MF Ruckus diese lange, harte Zeit der Dunkelheit überstehen würden, und ihr Album schien dazu verdammt, nie das Licht der Welt zu erblicken. Doch wie vier fleißige Eichhörnchen hatten MF Ruckus reichlich Nüsse für den Winter gesammelt.

Im Laufe des Jahres 2022 veröffentlichten sie das Livealbum Ruckus Alive! und legten dann mit sechs neuen Singles aus The Front Lines Of Good Times Vol I nach, zusammen mit zusätzlichen Inhalten, die auf den verschiedenen Kanälen der Band zu finden sind, darunter lyrische Deep Dives, ein animiertes Musikvideo für ihre Single Acropolis Now und eine Handvoll Lyricvideos. Im Herbst 2022 veröffentlichten MF Ruckus die Single Be Cool zusammen mit einem urkomischen, abgedrehten Musikvideo, das der Band ein Feature und eine exklusive Premiere auf Metal Sucks einbrachte. Im Februar 2022 kehrten MF Ruckus zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auf die Bühne zurück und spielten als Support für Koffin Kats im Gothic Theater in Denver, wo sie einen souveränen Auftritt hinlegten und die Welt wissen ließen, dass sie noch lange nicht am Ende sind.

Jetzt, dank Glory or Death Records und einer Menge geduldiger Planung, veröffentlichen MF Ruckus endlich das Album, das sie vor all den Jahren aufgenommen haben. Das vollendete Werk ist kultiviert wie ein in Fässern gereifter Bourbon, fett und prall gefüllt mit einem üppigen Bouquet bombastischer Brillanz. Das Album ist Rock, Metal, Punk, Country und auch mal psychedelisch, in manchen Momenten surreal, in anderen absurd und mit Referenzen an Science Fiction und Fantasy versehen – und das alles in nur etwas mehr als 30 Minuten. Als zusätzlichen Bonus enthält die digitale Version drei bisher unveröffentlichte Tracks aus dem kommenden zweiten Band der The Front Lines Of Good Times-Reihe. The Front Lines Of Good Times Vol. I hat genau so lange gedauert, wie es nötig war, und nach fast einem Jahrzehnt ist es nun endlich bereit für die Plattenteller.

The Front Lines Of Good Times Vol. I Trackliste:

1. The Front Lines Of Good Times

2. Acropolis Now

3. Be Cool

4. Equilibrium

5. Making A Killing

6. You Only Live Forever

7. Polly Ann Marie

8. Someday (I’ll be better Than You)

9. Insect Swarm (Bonus)

10. The Call (Bonus)

11. Tres Reyes (Bonus)

MF Ruckus Socials:

Website | Facebook | Instagram