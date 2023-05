The Warning: präsentieren neue Single & Video „More“

Um sich auf einen spektakulären Sommer vorzubereiten, haben die mexikanischen Rock-Schwestern The Warning aus Monterrey über LAVA/Republic Records/Universal Music ihre neue Single More veröffentlicht.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Über die neue Single und das Musikvideo sagen The Warning: „We feel More is a natural transition to our musical evolution where we get to express our taste in music in a fresher cooler sound maintaining The Warning’s core rock sound. More is a song about relationships push and pulls and wanting More out of life ;)“

More wurde von der Band zusammen mit Anton Delost (der den Song auch produziert hat) und Niko Rubio geschrieben, das Musikvideo wurde von Ivan Chavez gedreht.

Kürzlich setzten sich The Warning mit Allison Hagendorf für ihren gefragten The Allison Hagendorf Podcast zusammen, um über ihren Weg von jungen Künstlerinnen zu ihrem heutigen großen Erfolg, das Touren mit Musiklegenden und mehr zu sprechen. Die Folge ist auf Spotify und auf YouTube verfügbar.

Letztes Jahr spielte das Trio über 100 Shows vor unzähligen ausverkauften Häusern, unter anderem mit den Foo Fighters, Halestorm, The Pretty Reckless und Three Days Grace. Ihre eigene Mayday Tour war ebenfalls ausverkauft. Im Jahr 2023 stand die Band bereits als Support von Muse und Guns N‘ Roses auf der Bühne. Im Juni wird die Band Muse erneut bei fünf Terminen in Großbritannien und der EU unterstützen, außerdem wird sie mit Royal Blood und Palaye Royal in Europa unterwegs sein. Bereits am 31. Mai feiert sie ihre Deutschland-Premiere mit einer Show im Berliner Hole44!

Die Band ist auf Tour, um ihr explosives Debütalbum Error zu promoten, das jetzt über LAVA/Republic Records erhältlich ist. Es wurde über 110 Millionen Mal gestreamt und von der Kritik hoch gelobt. Darüber hinaus hat die Band eine neue Version ihrer hymnischen Single Choke mit grandson & Zero 9:36 veröffentlicht – HIER anhören.

Ihre Coverversion von Metallicas Enter Sandman [mit Alessia Cara] diente als Soundtrack für den Trailer zu Marvels Midnight Suns. Im vergangenen August wurden sie zum Spotify Equal Mexico-Künstler gewählt.

The Warning live

May 27 – Will of the People Tour (with Muse and Royal Blood) – Plymouth, UK

May 31 – Hole 44 – Berlin, Germany

June 3 – Rock Im Ring Festival – Nurnberg, Germany

June 4 – Rock Am Ring Festival – Nurburgring, Germany

June 5 – Doornroosje (with Royal Blood)- Nijmegen, Netherlands

June 6 – Paradiso (with Royal Blood) – Amsterdam, Netherlands

June 7 – A2 (with Palaye Royale) – Wroclaw, Poland

June 9 – Download Festival – Donington Park, UK

June 11 – Rock For People Festival – Czech Republic

June 14 – Loud Fest – Zurich, Switzerland

June 15 – Will of the People Tour (Muse Support) – Lyon, France

June 16 – Shoko (SOLD OUT) – Madrid, Spain

June 17 – La Nau (SOLD OUT) – Barcelona, Spain

June 20 – Will of the People Tour (Muse Support) – Huddersfield, UK

June 23 – Will of the People Tour (Muse Support) – Glasgow, UK

June 25 – Will of the People Tour (Muse Support) – Milton Keynes, UK

June 26 – Islington Academy – London, UK

Mehr zu The Warning

The Warning verpassen Rockmusik einen dringend benötigten Schuss Adrenalin. Das Trio aus Monterrey, Mexiko – Daniela „Dany“ [Gitarre, Leadgesang, Klavier], Paulina „Pau“ [Schlagzeug, Gesang, Klavier] und Alejandra „Ale“ Villarreal [Bass, Klavier, Backgroundgesang] – stürmt mit umwerfenden Riffs, unvorhersehbaren Rhythmen, stadiontauglichen Beats und begeisterndem Gesang nach vorne. Wenn jemand das Comeback der Rockmusik einleiten kann, dann diese drei Frauen. Nachdem sie online mit einem viralen Hit nach dem anderen explodiert waren, nutzten The Warning diesen Schwung für eine Reihe von Independent-Veröffentlichungen, darunter die EP Escape The Mind [2015], XXI Century Blood [2017] und Queen Of The Murder Scene [2019]. Ihr aktuelles Album Error [2022] erschien über Lava/Republic. 2023 haben sie sich bereits mit Muse und Guns n‘ Roses die Bühne geteilt.

The Warning online:

Website | Instagram | Facebook