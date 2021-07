The Warning: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Evolve“

Sie erobern Fans und Follower im Sturm und bekommen Anerkennung von Medien- und Musikikonen. Das Hard Rock-Schwesterntrio The Warning aus Monterrey, Mexiko, enthüllen heute die neue Single Evolve mit dazugehörigem Musikvideo über Lava/Republic Records.

„Wir haben Evolve über die Menschheit und ihre gefährliche Besessenheit geschrieben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt die Band. „Und wie uns diese Entwicklung manchmal dazu bringt, die Menschlichkeit langsam hinter uns zu lassen. Ist diese entmenschlichende Entwicklung richtig oder falsch?“

Produziert von dem legendären David Beneath (Paramore, Bring Me The Horizon, Breaking Benjamin), ist Evolve eine musikalische Reise unter der Leitung von Daniela Daniela „Dany“ [Gitarre, Leadgesang, Klavier], Paulina „Pau“ [Schlagzeug, Gesang, Klavier] und Alejandra „Ale” Villarreal [Bass, Klavier, Hintergrundgesang]. Danys Gesang brodelt vor Intensität, baut Spannung auf, bevor er in einem Refrain explodiert, der die volle Kraft der Energie entfesselt, die die Schwestern in jede Performance bringen. Mit charakteristischen Veränderungen und der transformativen Wirkung ist Evolve ein Track, der die Hörer durchweg auf den Beinen halten wird. Das mit 16 iPhones und einer Drohne aufgenommene Video ist eine gefährliche, rasante Reise, die die Angst vor Evolve auf atemberaubende Weise visuell untermauert.

Evolve folgt der Veröffentlichung der Lava Records-Debütsingle Choke, für die die Band an einem Streaming-Event/Interview mit dem legendären Rock-Tastemaker Matt Pinfield teilgenommen hat. Choke knackte von Anfang an über eine Million Streams und wurde von Loudwire, Rolling Stone Mexico und Billboard Argentina gelobt. Darüber hinaus wurde Pau von den musikalischen Kolleg*innen Olivia Rodrigo und Willow für die atemberaubenden Schlagzeug-Cover der Songs „brutal“ und „transparentsoul“ auf TikTok erwähnt.

Coming soon: Die Band coverte Metallicas Enter Sandman, der Track, der das Trio zum ersten Mal zu viralen Stars machte. Die Single wird nun auf dem Album The Metallica Blacklist vertreten sein, der Neuauflage zum 30-jährigen Jubiläum von Metallicas legendärem, selbstbenanntem fünften Album, auch bekannt als The Black Album. Die Neuauflage wird am 10. September erscheinen. Außerdem können Fans The Warning demnächst live erleben, wenn sie beim Welcome To Rockville Festival auftreten, für die Foo Fighters vor 60.000 Personen in Mexico Citys Foro Sol eröffnen und im Januar 2022 bei zwei ausverkauften Shows im Troubadour performen werden.