Gost: veröffentlichen „Burning Thyme“ aus dem kommenden Album „Rites Of Love And Reverence“

Rites Of Love And Reverence ist sowohl ein Album mit wunderschön gestalteten Songs als auch eine faszinierende und einfühlsame Gothic-Reise, reich an Gedanken über übernatürliche Boshaftigkeit und reale Vergeltung.

„Die Texte wurden von der Thematik der Hexerei inspiriert“, sagt der Mann selbst. „Es geht hauptsächlich darum, wie Hexerei Frauen im Laufe der Geschichte beeinflusst hat. Hexenprozesse und die anschließenden Hinrichtungen durch die Jahrhunderte hindurch machen mir Angst. Ich fürchte, dass wir als Gesellschaft immer am Rande einer solch schrecklichen Psychose stehen, die auf dem Missverständnis und der Intoleranz des anderen beruht. Ich versuche, mich über jedes historische Thema, das ich verwende, zu informieren, aus Respekt vor den Menschen, die es tatsächlich durchlebt haben.“

Passend zu seinem düsteren Thema ist Rites Of Love And Reverence mit dem beeindruckendsten Bild geschmückt, das Gost bisher verwendet hat, geschaffen von der gefeierten Doyenne der makabren Kunst, Nona Limmen. Unheimlich psychedelisch und geheimnisvoll zugleich, ist es die perfekte visuelle Repräsentation der düsteren, aber lebendigen Tiefen dieser außergewöhnlichen Platte.

Rites Of Love And Reverence ist der perfekte Soundtrack für diese unsicheren und oft erschreckenden Zeiten und gibt Gosts Post-Synthwave-Erfolge in kaleidoskopischen Farben wieder, mit all der glasklirrenden Härte, der einschneidenden melodischen Melancholie und der ausgeflippten elektronischen Leidenschaft, die seine immer größer werdende Armee von Bewunderern verlangt.

In der Vergangenheit hat sich Gost einen Namen als potenter und eigenwilliger Liveact gemacht. In den letzten Jahren teilte er die Bühnen mit Perturbator, 3TEETH, Mayhem, Carpenter Brut, Power Trip, The Black Dahlia Murder, Midnight, Pig Destroyer und vielen anderen, während mehrere Headlinertouren durch Nordamerika und Europa diesen bereits soliden Ruf weiter festigten.

Die folgenden Formate sind von Rites Of Love And Reverence erhältlich:

Gatefold schwarz LP+CD

Gatefold neongelbe LP+CD (200) nur bei centurymedia.store erhältlich

erhältlich Gatefold transp. orange LP+CD (300) erhältlich bei CM Distro Wholesale EU

Digitales Album

