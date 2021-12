GosT – Rites Of Love And Reverence 

Wieder etwas Dunkles aus der Wühlkiste der übrig gebliebenen Alben des Jahres. Dieses Mal ist es kein Black Metal, sogar überhaupt kein Metal. Dark Synthwave ist es, was GosT auf Rites Of Love And Reverence uns um die Ohren haut. Um es gleich vorwegzusagen: Obwohl kein Metal im eigentlichen Sinne, wird es bestimmt vielen Metallern gefallen.

Rites Of Love And Reverence ist bereits im August dieses Jahres bei Century Media Records erschienen und dort als Black Vinyl und als Orange Vinyl (limitiert auf 300 Stück) erhältlich.

GosT ist das Soloprojekt des amerikanischen Musikproduzenten James Lollar, der sowohl die Instrumente als auch den Gesang beiträgt. Rites Of Love And Reverence ist bereits die sechste Albumveröffentlichung von GosT seit 2013.

GosT verarbeitet in seinem Dark Synthwave Sound Einflüsse aus Punk, Industrial und auch Black Metal. So hat er bereits die Bühnen mit solchen Metalbands wie Pig Destroyer, The Black Dahlia Murder oder Mayhem geteilt. Musikalisch steht er allerdings solchen Synthwave-Acts wie Perturbator oder Carpenter Brut näher, mit denen er auch bereits die Bühnen geteilt hat.

Auf dem vorliegenden Album Rites Of Love And Reverence fusioniert er Synthie-Pop, Industrial, Gothic Rock, Noise und Metal zu einem einzigartigen Dark Synthwave Sound. Dieser Sound ist recht düster gehalten, wirkt gelegentlich auch relativ hart, gerade dann, wenn die Industrial-Teile überwiegen. Es pulsiert, pocht und groovt in einer schwarz angehauchten Atmosphäre. Trotzdem wirkt alles noch sehr melodisch.

Auf den Songs Bell, Book And Candle und November Is Death steuert Bitchcraft einige weibliche Spoken Words dabei, die diesen Songs einen besonderen Anstrich geben.

Textlich geht es um Thematik Hexen, Hexerei, Hexenverfolgung usw. Passend dazu gesellt sich das Albumcover, ein Bild der Künstlerin Nona Limmen. James Lollar ist ein Fan der Arbeiten von Nona Limmen. Zum Cover erklärt er: „ Der Moment, in dem ich dieses Foto von Nona sah, konnte ich mir nichts anderes vorstellen, was den Inhalt des Albums so schön und so kraftvoll vermittelt wie dieses Bild.“ Recht hat er, das Bild/Cover und die Musik des Albums haben eine magische Anziehungskraft, fast so wie Hexerei!

HIER! geht es für weitere Informationen zu GosT – Rites Of Love And Reverence in unserem Time For Metal Release-Kalender.