Body Count – Merciless

An Body Count scheiden sich die Geister. Der Genremix ist wild und verbindet Einflüsse, die sich im Normalfall abstoßen und nicht anziehen. Was man der Formation lassen muss, es funktioniert und so schoss auch das letzte Album Merciless ohne Probleme in die Top 20 der deutschen Albumcharts. Wer bislang noch nicht in die Scheibe von Ice-T hineingehört hat, bekommt die Chance, in den nächsten Zeilen mehr über den achten Silberling zu erfahren, der am 22.11.2024 über Century Media und Sony Music veröffentlicht wurde. Die musikalisch umfangreiche Reise führt in 41 Minuten durch zwölf Songs. Punkig, thrashig und mit einem Crossover-Rap-Metal-Mantel überzogen, lassen es die Amerikaner heiß hergehen.

Mit Interrogation (Interlude) und dem Titeltrack Merciless beginnt der Ritt. Der erste Dampfhammer mit groovenden wie stampfenden Beats wartet Purge auf, für den sie keinen anderen als George „Corpsegrinder“ Fisher von Cannibale Corpse gewinnen konnten. Das Death-Metal-Herz schlägt im Riffgewitter höher und die Nummer macht wirklich Laune. Der Corpsegrinder gefällt mir persönlich im Korsett der Body Count Klangschmiede erschreckend gut und setzt mit den anderen Künstlern den ersten Höhepunkt. Da lässt sich Fit For An Autopsy-Sänger Joe Bad nicht lumpen und formt das nächste Highlight bei Psychopath. Die Gastbeiträge passen perfekt und werten die Produktion hörbar auf. Nichts gegen die gerappten Passagen, aber die Growls passen halt auch einfach saugut in das Konzept von Body Count. Ein Nicht-Rap-Freund kommt so immer wieder an seine Grenzen und freut sich über die bissigen Nadelstiche der namhaften Gastsänger. Authentisch, eigenständig und mit ganz freien Gedanken formen die Künstler einen tödlichen Strudel, dem es völlig egal ist, welche Zutaten für das Armageddon nötig sind, Hauptsache das Intermezzo wird blutig und gewalttätig. Die Zielgruppe ist da und Merciless ist anspruchsvoll und hochwertig aufgezogen. Wenn man möchte, findet man ein ganzes Büschel Haare in der Suppe – bleibt man fair, muss man feststellen, dass Body Count ganz schön ballern.

