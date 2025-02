Graceless: veröffentlichen neue digitale Single/Video zu „Resurrection Of The Graveless“ und kündigen Albumvorbestellungen an

Resurrection Of The Graveless ist eine Hommage an den Old School Death Metal der frühen Neunziger Jahre. Inspiriert von Bands wie Death, Master und Pungent Stench. Dieser Track verbindet die rohe, ungefilterte Essenz des klassischen Death Metal mit den Horror-Elementen, die dem Genre innewohnen.

Seht euch das Video zu Resurrection Of The Graveless hier an:

Das neue Album Icons Of Ruin des unerbittlichen Kraftpakets Graceless ist die bisher bahnbrechendste Veröffentlichung der Band. Massiv produziert, bietet es erdrückende, unerbittliche, groß angelegte, bombastische Klangzerstörung!

„Icons Of Ruins is exactly what Graceless should sound like. This is us“, sagt Drummer Marc Verhaar. Die Songs sind dazu bestimmt, mehr als nur Tracks zu sein – sie sind Hymnen, Aufforderungen an diejenigen, die ebenfalls miterleben, wie die Welt um sie herum zerbröckelt und brennt. „Graceless has become much more than a regular death metal band“, sagt Jasper. „We couldn’t be more proud of this album“, schließt Frontman und Gründer David Kreft.

Icons Of Ruin – Trackliste:

1. God Shines In Absence

2. Sanctified Slaughter

3. Lash Me To My Painful Death

4. Night Of The Slain

5. Hardening Of The Heart

6. Ungodliness

7. Rise Of The Blackest Sun

8. A King In The Filth

9. Beneath Starless Skies

10. Resurrection Of The Graveless

Für Fans von Bolt Thrower, Asphyx, Gorguts, Paradise Lost, Death, Bloodbath

Erscheinungsdatum: 30.05. 2025

Graceless Besetzung :

Remco Kreft: Gitarre, Gesang

Marc Verhaar: Schlagzeug

Jasper Aptroot: Bass

Björn Brusse: Leadgitarre

