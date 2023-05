Graceless: veröffentlichen bisherige Alben aus ihrem Katalog neu über Listenable Records

Die niederländischen Death Metaller Graceless werden ihre bisherigen Alben, die über Raw Skull Records erschienen sind, Ende Juni mit Bonustracks über das neue Label Listenable Records als Re-release veröffentlichen. Das nächste Album der Band ist für 2024 in Vorbereitung.

Bio

Wenn man ein Fan von Death Metal ist, sollte man Graceless nicht vorstellen müssen. Drei Full Lengths und zwei Split-EPs haben dem niederländischen Ensemble weltweit einen respektablen Ruf eingebracht. Auch hierzulande hat die vierköpfige Band seit ihrer Gründung 2016 unzählige Live-Shows gespielt. Das felsenfeste Line-Up, das seit dem ersten Tag unverändert ist, hat auf dem Eindhoven Metal Meeting, dem Into the Grave, dem Party San Metal Open Air, dem Ruhrpott Metal Meeting, dem Stonehenge, dem SDF2021 und vielen weiteren Festivals und Clubs wilde, energiegeladene Live-Auftritte geliefert.

Der Zusammenschluss mit Listenable Records im Jahr 2023 ist der nächste donnernde Meilenstein für Graceless. Während sie unermüdlich an ihrem vierten Album arbeiten, wird das nächste Kapitel für Graceless ein weiterer Schritt tiefer in den Abgrund sein, der mit Shadowlands (2018) begann, über Where Vultures Know Your Name (2020) zu Chants From Purgatory (2022).

Graceless kommentieren das nächste Album, dessen Veröffentlichung für Anfang 2024 geplant ist: „Das kommende Album wird dem, was einige Rezensenten als ‚den Graceless-Sound‘ bezeichnet haben, eine weitere Ebene hinzufügen: den Hörer durch immer dunklere Katakomben todgeweihter Melancholie zu führen und dabei stolz einen stumpfen Death Metal-Hammer zu schwingen. Wir sind bereit, weiter hinabzusteigen. Kommst du mit uns?“

Graceless – Line-Up

Remco Kreft: Gitarre, Gesang

Marc Verhaar: Schlagzeug

Jasper Aptroot: Bass

Björn Brusse: Leadgitarre

Graceless online:

https://www.facebook.com/Graceless.osdm

https://www.instagram.com/graceless.deathmetal/