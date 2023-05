Hell Over Hammaburg 2024: weitere Bands bestätigt

Der zweite Headliner und eine weitere Band bestätigt!

Mare (NOR)

Seit Jahren sind wir bestrebt, die unserer Meinung nach atemberaubendste norwegische Black-Metal-Band der jüngeren Generation zum HOH zu holen. Nun klappt es endlich! Mit drei Demos, zwei EPs und dem 2018er Debütalbum Ebony Tower ist das Oeuvre der Aushängeschilder des Nidrosian Black Metal zwar überschaubar, aber vor allem kompositorisch exklusiv, und ihre eigenwilligen Bühnenzeremonien stehen den herausragenden Sounds in nichts nach. Unser zweiter Headliner – ein absolutes Highlight in der Geschichte unseres Festivals!

www.instagram.com/mare_nidrosia/

https://terraturpossessions.com/

Century (S)

Bei solch einem umwerfenden Debütalbum wie das soeben erschienene The Conquest Of Time muss man einfach schwach werden, niederknien, fistraisen, durchdrehen und headbangen as fast as you can! Kein Schnickschnack, kein Pomp, keine überflüssigen Frickeleien, keine Kastraten, keine Schwiegersöhne, sondern schlicht und einfach hochwertigster und leidenschaftlichster Heavy Metal mit massiver NWOBHM-Schlagseite! Century wurden im Jahr 2020 in Stockholm als Kernduo von Staffan Tengnér und Leo Ekström gegründet, seit einiger Zeit besteht die Band in der Bühnenversion als Quartett, vor kurzem hat man in den USA getourt – und wir freuen uns riesig, dass die Jungs unser Festival beehren!

https://centuryswe.bandcamp.com/album/the-conquest-of-time

www.facebook.com/centuryswe

Das bisherige Billing:

Eternal Champion (USA), Mare (NO), Sumerlands (USA), Kringa (A), Slingblade (S), Century (S), The Neptune Power Federation (OZ), The Night Eternal (D), Hysterese (D), Megaton Sword (CH), Hexer (D)

Weitere Bands folgen in Kürze!

Alle Infos zum Vorverkauf der Tickets findet ihr hier:

Hell Over Hammaburg online:

https://www.facebook.com/HellOverHammaburgFestival