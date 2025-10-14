Man With A Mission – XV E.P. Across The Globe

Die japanische Rockband Man With A Mission besteht aus fünf außergewöhnlichen Wesen – halb Mensch, halb Wolf. Seit ihrem explosiven Debüt im Jahr 2010 hat die Band die Musikwelt mit ihrer einzigartigen Mischung aus Alternative Rock, Indie Rock und Japanese Rock im Sturm erobert. Bekannt für ihre energiegeladenen Liveauftritte, haben sie sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut und ihre Präsenz weit über die Grenzen Japans hinaus ausgedehnt. Ein Höhepunkt ihrer Karriere war die Veröffentlichung der aufeinanderfolgenden Alben Break And Cross The Walls I (November 2021) und Break And Cross The Walls II (Mai 2022). Im Jahr 2024 tourte die Band mit der North America / UK & Europe Tour Kizuna No Kiseki Powered by Crunchyroll durch die Welt und begeisterte Fans auf mehreren Kontinenten. Zum 15-jährigen Bandjubiläum 2025 erschien nun XV E.P. Across The Globe über Century Media Records. Mit einer Gesamtspielzeit von 61 Minuten präsentiert die Band erneut ihren unverwechselbaren Sound und präsentiert neben den Vertigo, Circles, Reaching For The Sky und Whispers Of The Fake Liveaufnahmen ihrer Mexiko-Show von der North America Tour 2024.

Musikalisch sind Man With A Mission sehr vielseitig, exotisch und verwandeln die Songs in immer neue Geschichten. Vertigo und Circles eröffnen stimmungsvoll. Die vier Studiotracks gehen gut ins Ohr, auch wenn manche Passagen schon recht konfus wirken. Elektronische Beats dringen in die Indie-Rock-Mixtur und hinterlassen ein breites wie alternatives Klangbild. Die Liveaufnahmen nehmen den Hörer noch intensiver an die Hand. Into The Deep macht Lust auf eine Live-Session von Man With A Mission. Wirklich auf dem Zettel hatte ich die Japaner bislang noch nicht, das mag auch am Genre liegen. Die Kompositionen haben Klasse, die Live-Vibes sind enorm und die Fans gehen permanent steil. Merry-Go-Round zündet den Partymodus. Seven Deadly Sins hat eine schöne Eigendynamik. Ich für meinen Teil habe Blut geleckt und denke, dass auch eingefleischte Fans an XV E.P. Across The Globe Spaß haben werden.

