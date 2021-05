GosT: veröffentlichen „Coven“

Mit der ersten Geschmacksprobe von Rites Of Love And Reverence, die zur Veröffentlichung am Freitag, 13.08., geplant ist, gewähren GosT einen tiefen Einblick in die Ästhetik und das Konzept des Albums.

GosT über den Song und das Video, dass er selbst kreiert hat: „Coven ist ein Song, der fast mühelos aus einer unergründlichen Quelle aufstieg und sich scheinbar von selbst geschrieben hat. Dieses Lied wird aus der Perspektive einer verfolgten Hexe erzählt, die stolz auf ihren Hexenzirkel ist und eher sterben würde, als ihre Schwestern zu verraten. Im Gedenken an die vielen Opfer in der Geschichte, in der die Unschuldigen auf Grund bloßer Anschuldigungen der Hexerei zum Tode verurteilt wurden.“

Rites Of Love And Reverence ist ein Album mit wunderschön gestalteten Songs und einer faszinierenden und intuitiven Gothic-Reise, reich an Gedanken über übernatürliche Bosheit und reale Vergeltung.

„Die Lyrics sind inspiriert von Geschichten über Hexerei,“ sagt er selbst. „Es geht hauptsächlich darum, wie die Hexerei die Frauen durch die Geschichte beeinflusst hat. Hexenprozesse und die folgenden Hinrichtungen durch alle Zeiten hinweg erschrecken mich. Ich fürchte, dass wir als Gesellschaft immer am Rande einer solch schrecklichen Psychose stehen, die auf dem Missverständnis und der Intoleranz des anderen beruht. Ich versuche, mich über jedes historische Thema, das ich als Einfluss benutze, zu informieren, aus Respekt vor den realen Menschen, die es tatsächlich durchlebt haben.“

Passend zum düsteren Thema ist Rites Of Love And Reverence mit dem beeindruckendsten Bild geschmückt, das GosT bisher verwendet haben. Es wurde von der gefeierten Altmeisterin der makabren Kunst, Nona Limmen, geschaffen. Sowohl unheimlich psychedelisch als auch geheimnisvoll, ist es die perfekte visuelle Darstellung der düsteren, aber lebendigen Tiefen dieser außergewöhnlichen Platte.

Rites Of Love And Reverence ist der perfekte Soundtrack für diese unsicheren und oft erschreckenden Zeiten. GosTs Post-Synthwave-Exploits werden in kaleidoskopischen Farben wiedergegeben, mit all der glaszerschmetternden Schärfe, der einschneidenden melodischen Melancholie und der ausgeflippten elektronischen Inbrunst, die seine immer größer werdende Armee von Bewunderern verlangt.