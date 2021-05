The Picturebooks: veröffentlichen „Rebel“ featuring Lzzy Hale von Halestorm

Nach ihren letzten veröffentlichten Kollaborationen mit Dennix Lyxzén (Refused) und Neil Fallon (Clutch) sowie weiteren Gastauftritten von Ryan Sinn (The Distillers) und Dave Dinsmore (Brant Bjork), haben The Picturebooks in den letzten Wochen mit ihren unaufhaltsamen Aktivitäten und ihrer Unermüdlichkeit für wilde Spekulationen gesorgt.

Wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, veröffentlicht das draufgängerische Blues Rock-Duo die Rocksingle des Jahres. Sie heißt Rebel und ist gemeinsam mit der herausragenden Grammy-Gewinnerin Lzzy Hale, Sängerin von Halestorm entstanden.

Das Video zu diesem Song wurde in Nashville und Berlin (Sony ‚Circle‘ Studios) mit Lzzy Hale und The Picturebooks gedreht.

Mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit und Emotionalität findet Lzzy Hale folgende Worte: „Dieses Projekt kam in mein Leben, als ich es wirklich brauchte. Die Pandemie hat einen großen Teil meines Lebens gestohlen. Ich war gezwungen, in den Spiegel zu schauen, um herauszufinden, wer ich ohne dieses fehlende Stück wirklich bin. Ich musste mich selbst daran erinnern, dass, egal, was draußen passiert…die Flamme, die in mir brennt, nach wie vor lebendig ist. Diese Lyrics zu schreiben war, wie eine Landkarte zu zeichnen, die mir den Weg zurück zu mir selbst weist. Das kann niemand für mich machen, niemand, außer ich selbst, kann mich retten. Um das zu ermöglichen, muss ich eine Revolution in meiner Seele entfachen und ein Rebell von innen heraus sein. Dieser Song ist mein Schlachtruf. Die Instrumentierung war so inspirierend, dass beim dritten Hören die Melodie wie eine außerirdische Mischung aus all meinen Einflüssen heraussprudelte. Ich bin The Picturebooks so dankbar, dass sie mich in ihr Leben gebracht und mir die Freiheit gegeben haben, meine persönliche Reise auf dem Weg, mich selbst wiederzufinden, zu beschreiben. Und ich weiß, dass dieser Song dem Hörer Hoffnung für die Zukunft bringt und die Zuversicht, zu überleben, wie auch immer diese Zukunft wird.“

The Picturebooks fahren fort: „Es ist schwer zu beschreiben, wie aufgeregt wir über diese Zusammenarbeit sind. Lzzy war schon immer die Nummer Eins der Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, als wir dieses Projekt starteten, und als ihre Zusage kam, knallten die Korken. Um ehrlich zu sein übertraf das, was sie für diesen Song lieferte, unsere Erwartungen bei weitem. Als wir den Song schrieben, wussten wir, dass wenn wir ihn irgendjemandem schicken würden, es Lzzy sein müsste. Wir wussten um das Potential dieses Songs, aber wir wussten nicht, dass er so gut werden könnte. Wie um alles auf der Welt hat sie das gemacht? Mehr als aufgeregt, mehr als glücklich. Mission erfüllt.“

Die Single ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.