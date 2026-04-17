DevilDriver: kündigen elftes Studioalbum „Strike And Kill“ für den 10. Juli 2026 an

Nach zahlreichen Welttourneen und zehn Studioalben geben die Groove-Metal-Legenden DevilDriver auch im zweiten Jahrzehnt ihrer Karriere immer weiter Vollgas – Handbremse Fehlanzeige! Nun kündigte die Band ihr explosives elftes Album Strike And Kill an, das am 10. Juli 2026 über Napalm Records erscheint.

Mit einer hochkarätigen Besetzung um Frontmann und Mastermind Dez Fafara, das Gitarrenduo Alex Lee und Gabe Mangold, Schlagzeuger Davier Ortega Perez sowie die Rückkehr von Basslegende und Gründungsmitglied Jon Miller kehren DevilDriver mit Strike And Kill zu ihren Wurzeln zurück. Die Band entfacht erneut den feurigen Sound, der ihr Vermächtnis geprägt hat – ein absolutes Muss für alle Fans!

Dez Fafara zu Strike And Kill:

„Meine Einstellung hat sich nicht verändert – ich bin weder selbstgefällig geworden noch habe ich in meiner Weltanschauung oder meiner Musik nachgelassen. Metal ist für uns als Hörer und Songwriter ein Ventil, deshalb haben wir uns auf diesem Album darauf konzentriert, textlich alles rauszulassen und diese Inhalte mit brutaler, unerbittlicher Musik zu untermalen, die den schweren kalifornischen Groove wie kaum etwas anderes antreibt. DevilDriver haben noch nie wie eine andere Band geklungen. Wir gehen unseren eigenen Weg, auf unsere eigene Art, und genau darauf bin ich am meisten stolz. Ich bin unglaublich stolz auf diese Musiker, diese Songs und die gesamte Energie rund um dieses Album. DevilDriver klingen derzeit wie keine andere Band da draußen. Wir sind zurück: Strike And Kill!“

DevilDriver gehen erneut in die Offensive – hungriger als je zuvor. Mit Strike And Kill entfesseln sie einen kompromisslosen Angriff. Der Titel ist Programm; ein brutaler Schlag, der die unverkennbare Mischung der Band aus Melodic-Death-Einflüssen, düsterer Atmosphäre, massiven Grooves und dem markanten Gesang von Dez Fafara auf den Punkt bringt.

Dez Fafara über Dig Your Own Grave:

„In Dig Your Own Grave geht es darum, wie eine einzige falsche Entscheidung, ein einziger falscher Schritt deine ganze Welt auf den Kopf stellen kann – sozusagen dein eigenes Grab ‚gräbt‘ … so einfach ist das.

Es kann sich auch darauf beziehen, wie deine Entscheidungen jemand anderem das Leben versauen können. Deshalb gibt es die Zeile ‚six feet ain’t deep enough for you‘, denn nur ein tiefes, tiefes Loch ist angemessen für das, was du anderen angetan hast oder anzutun versucht hast. Sei vorsichtig, wenn du Entscheidungen triffst. Besonders um Mitternacht.“

Mit ihrem Doppelalbum Dealing With Demons Vols. I & II setzte die Band um den ikonischen Frontmann Dez Fafara ein massives Ausrufezeichen: Vol. I dominierte beeindruckende 15 Wochen die Metal-Radiocharts, während Vol. II von internationalen Medien wie Metal Injection, Kerrang! und Blabbermouth gefeiert wurde. Letztere attestierten: „You can’t stop the unstoppable.”

Ohne Umschweife eröffnet Dig Your Own Grave das Album mit explosiver Wucht, gefolgt von Dead In The Water, das die melodische Stärke des Gitarrenduos Alex Lee und Gabe Mangold unterstreicht. Sanctified In Scars verbindet Industrial-Elemente mit Black-Metal-Anleihen, während der Titeltrack Strike And Kill Strapazen und Erkenntnisse gleichermaßen verarbeitet und mit rasend technischen Riffs sowie dem Schlagzeugspiel von Davier Perez überzeugt. In The Moonlight und Never Coming Home setzen auf atmosphärische Kontraste und verleihen der Brutalität eine elegante, emotionale Note, während Ride Or Die ungebremste Wucht entfesselt. Mit Headed For The Fall und You’re Just A Ghost demonstrieren Devildriver ihre technische Finesse, wohingegen Summoning Shadows kurzzeitig Raum zum Durchatmen schafft und dadurch der nächsten Eskalation den Weg ebnet: Shut The Silence On und Oath Of Iron treiben das Tempo mit thrashigen Riffs und Blast Beats auf die Spitze, bevor All Bets Are Off das Album mit zerstörerischer Konsequenz abschließt.

Strike And Kill Tracklist:

1. Dig Your Own Grave

2. Dead In The Water

3. Sanctified In Scars

4. Strike And Kill

5. In The Moonlight

6. Ride Or Die

7. Headed For The Fall

8. Shut The Silence On

9. Never Coming Home

10. Summoning Shadows

11. You’re Just A Ghost

12. Oath Of Iron

13. All Bets Are Off

Strike And Kill wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 1-CD Digipak

– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Blue

– 1-LP Gatefold Vinyl Translucent Verde – Napalm Records Mailorder Exclusive

– 1-LP Gatefold Vinyl Splattered (incl. LP-Sized Booklet 24 pages, Certificate, Covercard) – Napalm Records Mailorder Exclusive

– 1-LP Gatefold Vinyl White Label (incl. LP-Sized Booklet 24 pages, Certificate) – Napalm Records Mailorder Exclusive

– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Orange – Indie Merch Exclusive

– Digital Album

DevilDriver live 2026:

14.08.26 US – San Diego, CA / Observatory North Park

15.08.26 US – Las Vegas, NV / Brooklyn Bowl

16.08.26 US – Phoenix, AZ / Marquee

18.08.26 US – San Antonio, TX / Aztec Theater

19.08.26 US – Austin, TX / Come and Take It Live

20.08.26 US – Houston, TX / House of Blues

22.08.26 US – Dallas, TX / House of Blues

23.08.26 US – Oklahoma City, OK / Diamond Ballroom

25.08.26 US – Chicago, IL / Bottom Lounge

26.08.26 US – Milwaukee, WI / The Rave

29.08.26 US – Colorado Springs, CO / Sunshine Studios

30.08.26 US – Salt Lake City, UT / The Depot

01.09.26 US – Boise, ID / Treefort Music Hall

02.09.26 US – Reno, NV / Club Underground

03.09.26 US – Sacramento, CA / Goldfield

04.09.26 US – San Jose, CA / The Ritz

05.09.26 US – Anaheim, CA / House of Blues

DevilDriver sind:

Dez Fafara – Gesang

Davier Ortega Perez – Drums

Jon Miller – Bass

Alex Lee – Gitarre

Gabe Mangold – Gitarre