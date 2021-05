Eskimo Callboy: veröffentlichen gemeinsam mit den 257ers ihre Hip-Hop-Version von „Hypa Hypa“

Wieder einmal überraschen Eskimo Callboy mit einer herausragenden Coverversion von Hypa Hypa. Zusammen mit der deutschen Hip-Hop-Combo 257ers, die sich unglaublich witzig ihren Weg durch den von den Fans favorisierten Partyhit der Band rappen, setzen Eskimo Callboy ihre Reise durch verschiedene Musikgenres sehr erfolgreich fort. Das offizielle Video zum Song ist auch auf dem YouTube-Kanal von Eskimo Callboy zu finden.

Die neue Ausgabe der MMXX EP beinhaltet die originalen Songs der EP, kommt aber auch mit sieben alternativen Versionen von Hypa Hypa daher, bei denen Eskimo Callboy mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet haben. Darunter sind die Rock Country-Legenden The BossHoss, der deutsche Popstar Sasha, die Rap Crew 257ers, die Mittelalter Metal-Helden Saltation Mortis, YouTuber Axel One, die Metalcore Institution We Butter The Bread With Butter und das DJ-Duo Gestört Aber GeiL.