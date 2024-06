Sanguisugabogg: veröffentlichen Video zur neuen Single „Permanently Fucked“

Die berüchtigten und Grenzen überschreitenden Death Metaller Sanguisugabogg aus Ohio haben das Video zu ihrer brandneuen und pietätlosen Single Permanently Fucked veröffentlicht. Das Video zeigt die Band im Performance-Modus … mit einigen blutigen Bildern im Video. Seht selbst:

„Die Bedeutung des Songs ist eine drastisch überzogene Art zu zeigen, wie sehr man jemanden liebt“, erklärt die Band. „Inspiriert wurden wir zu dem Song von dem Horrorfilm Pet aus dem Jahr 2018, in dem Dominic Monaghans Charakter sich freiwillig als Schraubstock für Ksenia Solos Charakter zur Verfügung stellt, damit sie ihn foltern und demütigen kann und er an seinen Käfig gefesselt ist, damit er nicht den Drang verspürt, jemanden instinktiv zu ermorden und nicht verhaftet oder ins Gefängnis gesteckt wird, weil er Menschen getötet hat.“

Sanguisugabogg sind diesen Monat auf Europatour:

6. Juni: Wolfsburg, DE — Juha oST

7. Juni: Hamburg, DE — Headcrash With Acranius

8. Juni: Leeuwarden, NL — Into the Grave

9. Juni: Kassel, DE — Goldgrube

11. Juni: Martigny, CH — Sunset Bar

12. Juni: Padova, IT — Sherwood Festival

13. Juni: Ljubljana, SI — Kino Siska

14. Juni: Hradek Kralove, CZ — Rock for People

15. Juni: Bratislava, SK — FUGA

17. Juni: Wiesbaden, DE — Schlachthof With Necrotted

18. Juni:Utrecht, NL — De Helling

19. Juni: Oberhausen, DE — Kulttempel With Speed

20. Juni: Copenhagen, DK — Copenhell

21. Juni: Grafenhainchen, DE — Full Force

22. Juni: Bourbon, FR — Rock in Bourbon

23. Juni: Dessel, BE — Graspop

24. Juni: Strasbourg, FR — La Laiterie

25. Juni: Paris, FR — Balaclan

27. Juni: Viveiro, ES — Resurrection Fest

28. Juni: Bilbao, ES — Groove

29. Juni: Clisson, FR — Hellfest