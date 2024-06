Hitten am 31.05.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Event: While Passion Lasts Tour Europe 2024

Bands: Hitten, Iron Kingdom, Employer

Ort: Bambi Galore, Hamburg

Datum: 31.05.2024

Kosten: 20,00 € VVK, 23,00 € AK

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Besucher: ca. 80

Link: https://kulturpalast.live/

Setliste:

Iron Kingdom

Hitten Tides Of Desolation Sheathe The Sword Paragon Road Warriors Queen Of The Crystal Throne Hunter And Prey In The Grip Of Nightmares White Wolf Voodoo Queen Victim Of Fate (Helloween Cover) While Passion Lasts

2. Mr. Know It All

3. Blood From A Stone

4. Ride Out The Storm

5. Unholy Games

6. Something To Hide

7. Twist Of Fate

8. Unchain The Night (Dokken Cover)

9. Crimetime

10. Hold Up The Night

11. Eyes Never Lie

12. Rocking Out The City

13. Built To Rock

14. In the Heat Of The Night

15. On The Run

Den Freitagabend im beliebten Hamburger Undergroundclub im Stadtteil Billstedt zu verbringen, wird im Wonnemonat Mai fast zum Ritual. Während im Süden der Republik die Welt untergeht, bleibt Hamburg vom großen Regen verschont. Aber ein kräftiger Schauer huscht auch vor der ersten Band über Billstedt und einige Metalheads sehen aus wie die begossenen Pudel. Der Weg von der U-Bahn bis zur Location ist nicht weit, bei einem heftigen Regenguss aber wenig angenehm.

Pünktlich um 20:30 Uhr steht mit Employer aus Oldenburg die erste Combo auf der Bühne. Gerne darf an einem Wochenende eine junge lokale Band den ersten Slot übernehmen. Bei Employer handelt es sich um eine klassische Heavy Metal Band, die 2022 gegründet wurde. Sänger Sebastian Hauser ist in Hamburg kein unbekanntes Gesicht und unterhält mit seiner Truppe circa 45 Minuten die Besucherschaft. Neun Nummern gibt es auf die Ohren, die durch die teilweise hohen Vocals an zum Beispiel Riot V oder Helloween erinnern. Bis Hauser und seine Mitstreiter das Niveau der beiden genannten Bands erreicht haben, ist es noch ein weiter Weg. Der erste Schritt dafür ist getan. Neben der reinen musikalischen Darbietung versucht Hauser immer wieder, das Publikum zu animieren, sodass unterm Strich ein gut erledigter Job als Anheizer bleibt.

Die zweite Band des Abends ist eine bekannte Größe im Bambi Galore. In den vergangenen zwölf Monaten waren Iron Kingdom bereits zweimal hier auf der Bühne. Warum sind die Kanadier heute schon wieder hier? Die Antwort lautet Muskelrock in Tyrolen bei Växjö in Schweden. Dieses Festival ist vom Billing vergleichbar mit Veranstaltungen wie Keep It True oder Headbangers Open Air. Es geht um die klassischen Spielarten der Gitarrenmusik. Diese Anforderung erfüllen Iron Kingdom par excellence und sind ein gern gesehener Gast im Bambi Galore. Der musikalische Unterschied zwischen Employer und Iron Kingdom wird vom ersten Riff an deutlich. Das Quartett um Sänger Chris Osterman agiert 45 Minuten voller Spielfreude und die Saitenfraktion erweist sich als hervorragende Poser. Musikalisch gibt es 45 Minuten lang einen Querschnitt des bisherigen Schaffens, mit einem klaren Fokus auf dem aktuellen Album The Blood Of Creation. Wie schafft es eine Band, sich in Hamburg besonders beliebt zu machen? Victim Of Fate von der Helloween Debüt-LP Walls Of Jericho sorgt für finale Begeisterung bei der Meute vor der Bühne. Für Iron Kingdom geht es den langen Weg nach Schweden, Hitten präparieren sich und die Bühne für ihren Gig.

Der Saal hat sich im Vergleich zu Iron Kingdom etwas geleert. Viele Metal-Maniacs sind heute wegen der Kanadier im Club. Die Spanier haben mit den Releases While Passion Lasts und Triumph & Tragedy ihren Sound mehr in Richtung Hard Rock und Melodie verschoben, sodass nicht alle Fans mit den beiden aktuellen Werken glücklich sind. Es wird deutlich rockiger und Sänger Alex Panza lebt seine metallische Seite anscheinend bei der Virgin Steel Tribute Band Jack Starr’s Burning Starr aus. Heute versprüht er eher einen Hauch vom 80er-Jahre Hair Metal, als dass es schnelle Banger auf die Ohren gibt.

Dasa der Löwenanteil des Sets von der aktuellen LP While Passion Lasts kommt, verwundert nicht. Die Sachen sind live nicht schlecht, aber nach dem Feuerwerk von Iron Kingdom fehlt der letzte Kick. Das Dokken-Cover Unchain The Night passt genau in die Phalanx der Band. Mehr Rock, mehr Eingängigkeit, mehr Tanzen und Mitsingen – dafür aber weniger Headbangen.

Circa 75 Minuten rocken sich Hitten durch ihre 15 Tracks und liefern eine gute Performance, auch wenn ihnen heute die Kanadier Iron Kingdom klar die Show gestohlen haben. Gegen kurz vor Mitternacht endet der musikalische Teil des Abends. Anschließend liefert DJ Poser 667 noch Musik aus der Konserve, wo bei Bier oder anderen Kaltgetränken der Abend ausklingt.