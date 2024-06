Kadavar: veröffentlichen Jubiläums-Boxset zu ihrem Debütalbum am 28.06.2024

Treffen sich ein Ossi, ein Wessi und ein Ösi. Was wie der Beginn eines etwas abgeschmackter Witzes klingen mag, das lässt sich rückblickend wohl ganz ohne Umschweife sagen, stellt sich vielmehr sowohl als der Gründungsmythos wie auch der Auftakt einer der erfolgreichsten und spannendsten Rockbands unserer Zeit dar. Die Rede ist von Kadavar, jener Gruppe, die, 2010 in Berlin gegründet, in den letzten 15 Jahren auf den Plakaten der gigantischsten Rockfestivals der Welt immer höher kletterte und heute in einer Liga spielt mit den größten Größen aus Psychedelic und Stoner Rock. Kadavar stehen nach rauschhaftem Ritt auf Augenhöhe mit jenen Legenden, von denen sie selbst geprägt sind, sind zur Institution geworden. Eine Erfolgsgeschichte, trotz des Niedergangs der Musikindustrie – und daher um so strahlender. These are self-made men.

Das legendäre Debüt Album Kadavar erscheint, nachdem es mehrere Jahre physisch vergriffen war, nun erstmals als Boxset und erstmals auf dem bandeigenen Label Robotor Records am 28.06.2024.

Die Box, limitiert auf 1500 Stück weltweit, enthält das Debüt Album in seiner Original Version mit 6 Songs auf transparenter 180gr Vinyl (1000 Stk) und rot transparenter 180gr Vinyl (500 Stk). Erhältlich im Bandshop: https://kadavar.shop/home

Die Bonus LP Demos & Rarities erscheint als Picture Pisc, die im Artwork Bilder des Original Master Tapes des Albums nutzt. Neben den Demo Aufnahmen der Songs Forgotten Past und Black Sun befindet sich auf der LP auch der Song Tommorrow’s Dead, der zuvor nur auf der Vinyl Compilation 10 Years 8MM Musik erschienen ist. Der Track Living In Your Head war damals B-Seite der Single Creature Of The Demon und The Man I Shot & Broken Wings waren Teil des Split Album mit Aqua Nebula Oscillator White Ring.

Nun werden all diese Songs aus der prägenden Zeit des Debüt Albums erstmals gemeinsam auf Vinyl veröffentlicht.

Das Foto Buch The Early Days zeigt eine große Auswahl von Fotos aus der Entstehungszeit der Band und enthält einen Text des Schriftstellers und Musikers Hendrick Otremba.

Auch die Dokumentation MammutTigerWolf der Regisseurin Irem Schwarz gibt vorher nie gesehene Einblicke in die Proben, Aufnahmen und Auftritte der Band Kadavar in ihrer Gründungszeit und wurde nie zuvor veröffentlicht.

Die Demo CD als Teil der Box war und ist ein Muss. 2010, Tiger, Lupus und Mammut nehmen ein paar Songs auf, brennen sie auf CD. Im Job-Center in Berlin, unten, in dem kleinen Copyshop, kopieren sie das Cover. Jedem Typen mit langen Haaren, dem sie in dieser Zeit begegnen, drücken sie ein Exemplar in die Hand: die ersten Aufnahmen von Kadavar. Die CD wurde in dieser Form nie neu produziert oder vertrieben. Nun gibt es für diese Box die CD noch einmal, im Original Artwork. One time only.

Mit diesen Bestandteilen entsteht mit der Kadavar – The First Album (Ltd. Anniversary Boxset) eine einzigartige Sammlung an Zeitdokumenten die einen mit in ersten Jahre und die Entstehungsphase des legendären Debüt Albums von Kadavar entführt. Die Box ist limitiert auf 1500 Stück weltweit. Es gibt 1000 Stück mit transparenter Album Vinyl und 500 Stück mit rot transparenter Vinyl.

Boxinhalte:

– Debut Album (Gatefold / 180 gr Vinyl / red transparent Vinyl)

– Bonus LP “Demos & Rarities” (Picture Disc)

– Fotobuch “The Early Days”, 32 Seiten

– Bonus CD “The Original Demo”

– DVD “Mammut Tiger Wolf” Documentary

Titelliste

Album LP:

1. A1 All Our Thoughts

2. A2 Black Sun

3. A3 Forgotten Past

4. B1 Goddess Of Dawn

5. B2 Creature Of the Demon

6. B3 Purple Sage

Bonus LP (Picture Disc):

1. C1 Forgotten Past (Demo)

2. C2 Black Sun (Demo)

3. C3 Living In Your Head

4. D1 Tomorrow’s Dead

5. D2 Broken Wings

6. D3 The Man I Shot

Demo CD:

Forgotten Past (Demo)

2. Black Sun (Demo)

DVD:

“MammutTigerWolf”

Documentary

Die Box gibt es mit Shirt in einem speziellen Bundle here: https://kadavar.shop/home

und auch hier: https://kadavar.lnk.to/Kadavar

Kadavar auf Tour:

06.06.24 – PL, Myystic Festival

15.06.24 – NL, Deeventer, Burgerweeshuisgarden w/ All Them Witches

17.06.24 – DE, Heidelberg, Halle02 w/ All Them Witches

18.06.24 – DE, Dortmund, Junkyard w/ All Them Witches

20.06.24 – ES, Cartagena, Rock Imperium Festival

21.06.24 – BE, Dessel, Graspop Metal Meeting

22.06.24 – DE, Gräfenhainichen, With Full Force Festival

29.06.24 – DE, Erfurt, Bandhaus over Erfurt

06.07.24 – CRO, Slunj, Bearstone Festival