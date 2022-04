The Warning: veröffentlichten bewegende neue Single „Money“

Nur ein paar Monate nach der Veröffentlichung ihrer explosiven EP Mayday, veröffentlicht das aus Monterrey stammende Hard-Rock-Schwestern-Trio The Warning seine elektrifizierende neue Single Money über LAVA/Republic Records.

Vom legendären Rock-Produzenten David Bendeth (Paramore, Bring Me The Horizon, Breaking Benjamin) aufgenommen, kommt die stürmische neue Single gerade rechtzeitig zum baldigen Tour-Beginn, der die Band auf der bevorstehenden 2022 Mayday Tour auf Achse kreuz und quer durch Nordamerika führen wird.

„Der Song versucht ein wenig Licht in das Dunkel im Zusammenhang mit grassierender Korruption und Gier zu bringen, genauso, wie er die damit verbundenen lähmenden Effekte, die diese Zustände auf die Gesellschaft haben können, anprangert”, kommentiert die Band. „Wenn wir erlauben, dass Macht- und Profitbestrebungen die Kontrolle über unsere Leben übernehmen, setzen wir damit unsere natürlichen menschlichen Neigungen wie Empathie oder Mitgefühl aufs Spiel, die damit drohen, in den Hintergrund gerückt zu werden und schließlich in Vergessenheit zu geraten.“

Erst kürzlich eröffneten The Warning ein Konzert der Foo Fighters am 15. März 2022 in Mexico Citys Foro Sol Stadion, wo die Band den Song Money das allererste Mal live einem Publikum von über 50.000 Menschen vorgestellt hat. Ihre Fans reagierten mit nicht weniger als tosenden Applaus.

Schaut The Warnings Performance-Video zu Money hier:

Money ist ab sofort auf allen digitalen Streaming Plattformen verfügbar Zum Anhören einfach hier klicken.

The Warning begannen ihre Karriere damit, eine Online-Fan-Gefolgschaft aufzubauen, die die Band bis an die vorderste Front des Hard Rock aufsteigen ließ. Das Trio kann bislang eine Gefolgschaft von über 1,7 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken sowie über 85 Millionen YouTube-Views verzeichnen. Fans freuen sich auf das Live-Erlebnis mit der Band bei der bevorstehenden Mayday-Tour durch die USA, welche offiziell am 18. April 2022 startet. Tickets und Termine gibt es hier: https://www.thewarningband.com/tour

Über The Warning

The Warning verabreichen der Rockmusik eine bitter benötigte Adrenalin-Spritze. Das Schwestern-Trio aus dem mexikanischen Monterrey, bestehend aus Daniela „Dany“ (Gitarre, Lead-Gesang), Paulina „Pau” (Schlagzeug, Gesang, Piano) und Alejandra „Ale” Villarreal (Bass, Piano, Background-Gesang), prescht mit Kopf-rotierenden Riffs, unvorhersehbarer Rhythmik, Stadion-großen Beats und himmelsstürmenden Gesang einfach gnadenlos vor. Mit einer Reihe von Independent-Veröffentlichungen haben sich The Warning den Respekt ihrer zahllosen Fans sowie den von Musiker-Kollegen über den ganzen Globus sichern können, bevor die Band bei LAVA/Republic Records unterschrieb, um dort ihre neueste EP Mayday (2021) zu veröffentlichen. Ihre Single Choke brachte sie an die vorderste Front des Hard Rock und ermöglichte The Warning, eine Online-Fan-Gefolgschaft aufzubauen, die über 1,7 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken umfasst sowie bereits 85 Millionen Klicks auf YouTube eingebracht hat. 2021 erfuhr die Band die große Ehre, unter den Künstlern zu sein, die auf Metallicas Blacklist-Album versammelt sind, worauf sie Enter Sandman mit dem mehrfach Platin-prämierten Pop-Superstar Alessia Cara coverten. Im Januar 2022 lobte Disturbed-Frontmann David Draiman die Band öffentlich auf seinem persönlichen Twitter-Kanal mit den Worten, The Warning „vermittle ihm Hoffnung für die Zukunft des Genres“. Weiterhin beschreibt er das Hard-Rock-Trio als „junge, starke Frauen, die echte Instrumente spielen und Songs selbst schreiben, auf die das gesamte Rock-Genre stolz sein kann“. Das hochenergetische Dreigestirn ist bereits mit solchen Rock-Legenden wie The Killers, Alice Cooper, Vince Neil, Tesla, Def Leppard und den Foo Fighters aufgetreten und begibt sich alsbald auf seine 2022er Nord-Amerika-Tournee, welche am 18. April in San Diego beginnt, am 6. Mai im New Yorker Gramercy Theatre Station macht und am 23. und 24. Mai auch zwei Auftrittsabende im Troubadour in Los Angeles vorsieht. Ihre kürzlich erschienen neue Single Money ist ein Song, der gesellschaftliche und humanitäre Belastungen, die im direkten Zusammenhang mit Korruption, Machtwillen, Profit- und Gier stehen, unmittelbar in den Fokus rückt.

