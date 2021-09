The Warning: kündigen neue EP „Mayday“ an

Das Hard Rock-Schwesterntrio The Warning aus Monterrey, Mexiko, meldet sich mit gleich zwei Highlights zurück!

Kürzlich wurde die kommende EP Mayday angekündigt! Das neue Release wird am 08.10.2021 über LAVA/Republic Records/Universal erscheinen. Die ersten beiden Songs Evolve und Choke wurden bereits vorab als Singles mit Musikvideos veröffentlicht und haben Fans und Medien im Sturm erobert!

Und weil die Wartezeit bis zur Veröffentlichung mit feinsten Rocksounds verkürzt werden sollte, ließen sich die drei jungen Schwestern für ein ganz besonderes Projekt nicht zweimal bitten: The Warning präsentieren gemeinsam mit Alessia Cara ihre Interpretation von Metallicas Enter Sandman. Die Song ist zudem auf dem Album The Metallica Blacklist vertreten, der Neuauflage zum 30-jährigen Jubiläum von Metallicas legendärem, selbst benanntem fünften Album, auch bekannt als The Black Album.

The Warning verleihen Rockmusik den dringend benötigten Adrenalinschub. Das Schwesterntrio aus Monterrey, Mexiko – Daniela „Dany“ (Gitarre, Leadgesang, Klavier), Paulina „Pau“ (Schlagzeug, Gesang, Klavier) und Alejandra „Ale“ Villarreal (Bass, Klavier, Hintergrundgesang) – stürmen mit atemberaubenden Riffs, unvorhersehbaren Rhythmen, Beats in Stadiongröße und steilem Gesang nach vorne. Sie fallen auf, ob Zuhause im TV oder auf der Bühne des Heaven & Hell-Festivals. Wenn irgendjemand das Comeback des Rocks einläuten kann, dann diese drei Ladies. Nachdem The Warning online einen viralen Treffer nach dem anderen abfeuerten, haben sie diese Dynamik in eine Reihe unabhängiger Veröffentlichungen übertragen, darunter ihre Escape The Mind EP (2015), XXI Century Blood (2017) und Queen Of The Murder Scene (2019). Als einzige mexikanische Band waren sie am Mother of All Rock Festival dabei und eröffneten zwei ausverkaufte Monterrey-Shows für The Killers und Def Leppard in Mexico City und Guadalajara. Nachdem sie über 120 Millionen YouTube-Views sowie zehn Millionen Streams angehäuft haben, sind sie nun dabei mit einer Reihe neuer Musik – die 2021 auf LAVA Records veröffentlicht wird – die Spitze des Hard Rocks zu stürmen.

