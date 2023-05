Unantastbar am 29.04.2023 im Löwensaal in Nürnberg

Event: Wir Leben Laut Tour 2023

Künstler: Willkuer, Unantastbar

Ort: Nürnberg Löwensaal

Datum: 29.04.2023

Kosten: ca. 40 €

Genre: Deutschrock

Besucher: ca. 2.000

Veranstalter: Löwensaal Nürnberg



Link: https://www.unantastbar.net/

Setliste Unantastbar:

Intro Die Hand Die Ich Mir Reichte Nur Noch Diese Lieder Hier Bin Ich Wir Sind Die Stimme Dein Leben, Deine Regeln, Dein Gesetz Bis Nichts Mehr Bleibt Schlaflos Gerader Weg Hey Ho Ihr Könnt Mich Alle Mal Kämpft Mit Uns Küss Mich Ich Gehör Mir Für Immer Mein Steine, Scherben, Dreck Du Fehlst Flügel Solange Unser Herz Noch Schlägt Zusammen Unsere Waffen Wir Leben Laut Das Stadion Brennt

Zugabe:

Tausend Gedanken, Tausend Bilder Für Immer Ich Will Euch Wiedersehen Fackel Im Sturm

Der ausverkaufte Löwensaal macht sich am Samstagabend bereit für die Südtiroler Unantastbar, die momentan auf ihrer Wir Leben Laut–Tour 2023 sind. Unantastbar stehen für ehrlichen und geradlinigen Deutschrock und jedes ihrer Konzerte ist immer ein Highlight für die Fans, die danach schweißgetränkt und ohne Stimme aber glücklich nach Hause gehen. Bereits beim Einlass um 19 Uhr ist die Warteschlange schon lang und die Fans freuen sich auf einen tollen Konzertabend.

Im Vorfeld des Konzertes gibt es noch eine Spendenübergabe an die Heinzelmännchen OHA e.V., die die Obdachlosenhilfe in Nürnberg unterstützen, durch Unantastbar United e.V. und der Band natürlich. Satte 4.000 Euro werden dem Verein überreicht, eine schöne Geste, die mal wieder die menschliche Seite der Band zeigt.

Gegen 19:45 Uhr geht es dann musikalisch los mit Willkuer. Auch sie haben es, wie Unantastbar, auf Anhieb mit ihrem neuen Album in die Charts geschafft und sind seit 2018 eine feste Größe in der Deutschrockszene.

Die Schwaben aus der Nähe von Stuttgart reißen das Publikum von Anfang an mit und eröffnen ihr Set mit Bevor Hier Alles Hochgeht. Sänger Moritz feuert das Publikum immer wieder an und Bassist Andreas spurtet die Bühne rauf und runter. Der Rest der Band glänzt lieber durch sein Spiel – oder wird kurzerhand mal von den Nebelsäulen verdeckt. Was natürlich dem Auftritt keinen Abbruch tut – im Gegenteil: Jeder Song wird von der Menge gefeiert, egal ob die rockigen und fetzigen Stücke wie Keiner Von Euch, Scheißegal, BHAH (mit sozialkritischem Inhalt) und Heimspiel sowie die Halbakustik-Version von Die Besten Sterben Nie. Nach einer guten Stunde verlassen die Fünf die Bühne, stehen den Fans später aber noch für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Jetzt ist Zeit für Südtirol! Jetzt sind Unantastbar endlich auf der Bühne – und die Fans kennen kein Halten mehr! Kurz nach 21 Uhr geht es gleich mit einem Hit von der neuen CD Wir Leben Laut los – Die Hand Die Ich Mir Reichte. Die Fans, allesamt textsicher, bereiten der Band einen würdigen Empfang und singen und tanzen von Anfang an jedes Lied mit.

Sänger Joachim „Joggl“ Bergmeister, anfangs noch cool und lässig mit Sonnenbrille, lässt einen Kracher nach dem anderen auf die Menge los. Nur Noch Diese Lieder, Hier Bin Ich und Wir Sind Die Stimme preschen auf die Fans ein wie ein Sturm und es geht munter weiter mit Dein Leben, Deine Regeln, Dein Gesetz, Bis Nichts Mehr Bleibt, Schlaflos, Gerader Weg, Hey Ho, Ihr Könnt Mich Alle Mal, Kämpft Mit Uns und Küss Mich (auch von der neuen Scheibe). Mittlerweile ist die Sonnenbrille vom Frontmann weg, die erste Zigarette auf der Bühne geraucht und sich am Bier gestärkt. Der Hexenkessel vom Löwensaal fordert von Band und Fans alles, die Crowdsurfer legen sich ins Zeug und Sänger Joggl zeigt sich publikumsnah wie nie zuvor. Immer wieder singt er mit der Menge, feuert sie an, klatscht Hände ab und ist im Fotograben zu finden.

Die Band wechselt sich mit Ansagen zu den einzelnen Songs ab und betont auch noch mal, allen Unkenrufen zum Trotz, dass sie „weder rechts noch links sind, sondern einfach nur stolz darauf, Musik zu machen“. Der Song Ich Gehöre Mir soll symbolisieren, dass jeder tun kann, was er will – so wie es auch Unantastbar machen.

Die Band ist sichtlich berührt über die Stimmung und ihre Fans. „Weiden war gut – ihr seid besser!“, so Thomas Conrater. „Wir sind immer froh und dankbar, auf der Bühne zu sein und diese Sch.zeit hinter uns gebracht zu haben.“ Und natürlich „heute vor ausverkauftem Haus zu spielen“. Für Immer Mein wurde kurzerhand statt wie gewohnt mit Kerry Bomb mit Sänger Moritz von Willkuer performt und langsam macht sich die Band mit Songs wie Steine, Scherben, Dreck, Du Fehlst, Flügel und Solange Unser Herz Noch Schlägt auf die Zielgerade. „Solange unser Herz noch schlägt, bleiben wir auch auf der Bühne“, so die Ansage von Christian Heiss. Außerdem führt er weiter aus, dass die Band „seit 19 Jahren in der gleichen Besetzung zusammen ist – und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben gute und schlechte Zeiten erlebt und wir wissen auch, dass wir nur durch euch hier oben stehen!“ Genau die Worte wollen die Fans hören und dafür lieben sie ihre Band auch so!

Schlag auf Schlag kommen noch Zusammen, Unsere Waffen, Wir Leben Laut (der Titeltrack des neuen Albums) und Das Stadion Brennt, bevor die letzten vier Zugaben mit Tausend Gedanken, Tausend Bilder, Für Immer, Ich Will Euch Wiedersehen und Fackel Im Sturm (einmal in Akustik, am Ende wieder mit voller Gitarrenkraft) das Ende des Abends ankündigen. Die ganz hartgesottenen Fans haben noch Glück: Nach einer halben Stunde gibt die Band noch Autogramme! Ein wirklich überaus gelungener Abend und das Motto des Abends wurde voll erfüllt „Wir lebten laut“ – und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Unantastbar!