Angus McSix – Angus McSix And The Sword Of Power

Das Jahr 2021 war ein aufregendes Jahr für Fans des Power- und Heavy-Metal-Genres: Der ehemalige Sänger Thomas Laszlo Winkler der Power Metal Band Gloryhammer, kündigte die Gründung seiner neuen Band an. Gemeinsam mit Sebastian Levermann an der E-Gitarre und dem E-Bass, Manu Lotter an den Drums sowie Thalia Bellazecca an der zweiten Gitarre bringt er Angus McSix in Stellung. Sebastian „Seeb“ Levermann kennt man von Orden Ogan und durch seine Tätigkeiten als erfolgreicher Produzent. Die Kombination aus Seeb und Thomas hat daher früh hohe Wellen geschlagen. Das Ergebnis kann man seit dem 21.04.2023 auf Angus McSix And The Sword Of Power begutachten.

Unter dem Label Napalm Records zieht nun Angus McSix seine Kreise und hat auf dem ersten Silberling eine Laufzeit von 45 Minuten und 54 Sekunden erreicht. Gleich elf Songs gibt es für das neue Fanlager, das mit Sicherheit aus Gloryhammer– und Orden Ogan-Anhängern besteht. Schnell auf den Punkt gebracht: Die Platte ist eine Hommage an den Power- und Heavy-Metal. Die vier Musiker formen eine explosive Mischung aus harten Gitarrenriffs, energiegeladenen Drums und den einzigartigen Vocals von Thomas Laszlo Winkler. Zwar mit ordentlich Power ausgestattet, setzen Angus McSix auf viele epische Momente. Harmonische Melodien lassen Heavy und Power Klänge miteinander verschmelzen und ergeben spannende Tracks, die jedoch etwas mit fetten Refrains geizen. Gelungene Momente werden unterstrichen, kleine Höhepunkte generiert – nur fehlt der absolute Hit auf dem Album, den ich mir persönlich gewünscht hätte.

Das Album beginnt mit den kraftvollen Nummern Master Of The Universe und Sixcalibur, die den Hörer sofort in das epische Abenteuer eintauchen lassen, das Angus McSix auf seiner musikalischen Reise unternimmt. Mit weiteren Songs wie dem elektronisch versetzten Laser-Shooting Dinosaur und Ride To Hell beweisen die Musiker ihre Fähigkeit, eingängige und mitreißende Melodien zu kreieren, die die Zuhörer in Bewegung bringen können. Insgesamt ist Angus McSix And The Sword Of Power ein kraftvolles Debütalbum, das die musikalische Kompetenz der einzelnen Künstler demonstriert. Mit ihrem Stil kombinieren sie die bereits genannten Acts Orden Ogan und Gloryhammer und dringen noch tiefer in epische Regionen vor. Was die Zukunft für Angus McSix bereithält, kann man im Detail noch nicht sagen. Dass diese Form des Power Metals aktuell gut funktioniert, ist bekannt, daher dürfte es die Truppe schnell in höhere Gefilde spülen. Mir persönlich fehlt jedoch der Schalter im ersten Longplayer, der für den letzten Kick sorgt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Angus McSix – Angus McSix And The Sword Of Power in unserem Time For Metal Release-Kalender.