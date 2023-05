Magick Touch – Cakes & Coffins

Artist: Magick Touch

Herkunft: Bergen, Norwegen

Album: Cakes & Coffins

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Spiellänge: 39:36 Minuten

Release: 19.05.2023

Label: Edge Circle Prod.

Link: https://magicktouch.no

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Christer Ottesen

Schlagzeug, Hintergrundgesang – Bård Nordvik

Gitarre, Gesang – HK Rein

Tracklist:

Apollyon The Judas Cross When Eating A Wolf I.N.A. Babylon, Baby Guillotine Dreams Boots Raven Demons And Rust Word Coming Down

Das neue Album Cakes & Coffins der Norweger Magick Touch erscheint am 19.05.2023 über Edge Circle Prod. auf CD und in den Vinylvarianten Black und Splatter (100 Stück).

Cakes & Coffins ist bereits das vierte Album der 2015 in Bergen (Norwegen) gegründeten Band.

In ihrer Heimat sind Magick Touch schon lange keine Unbekannten mehr. In unserer Region konnte man sie bereits als Support der ebenfalls aus Bergen stammenden und Norwegens Hard Rock Export Audrey Horne live erleben. Bei einem dieser Konzerte durfte ich die Band 2018 bereits erleben. Vorab: Magick Touch sind ähnlich wie ihre Stadtnachbarn Audrey Horne eine energiegeladene Power Live Band.

Das Trio Magick Touch liefert ab, egal ob auf Platte oder auf der Bühne (hier kommt ihr zum Livebericht der Tour mit Audrey Horn von 2018). Für meinen Geschmack sogar live noch ein Stück mehr, denn da muss die unbändige Energie der Band nicht eingefangen werden, sondern kann sich frei entfalten.

Drei lange Jahre sind seit ihrem letzten Album Heads Have Got To Rock’n’Roll vergangen. Nun meldet sich das Trio mit einem überraschenden Album zurück. Ein stimmungsvolles und leicht okkult angehauchtes Album. Magick Touch haben nach wie vor diesen eigenen Touch, der sie zwischen Heavy Metal und Hard Rock verortet. Auf dem aktuellen Album geben sie sich noch ein Stück weit dunkler/düsterer als auf den vorangegangenen Alben.

„Als die Welt aufhörte, sich zu drehen und eine Pandemie ausbrach, wurde es noch deutlicher, dass unser prächtiges Leben nicht von Dauer sein könnte“, erklärt Schlagzeuger Bård Nordvik. „Eine düstere Weltsicht hat jedoch einige helle und schimmernde Hardrock-Momente hervorgebracht, die hoffentlich zu einer besseren Zukunft und noch besseren Heavy-Metal-Live-Shows inspirieren können.“

Die Vorboten des Albums als Singles in Form der Songs Apollyon und The Judas Cross ließen bereits aufhorchen und das vorliegende Album kann sich da erst recht anschließen. Neben den bereits veröffentlichten Singleauskopplungen befinden sich mit Babylon, Baby und Guillotine Dreams, die zu meinen persönlichen Favoriten auf dem Album zählen, richtige Songperlen auf dem Longplayer, welcher von der Band zusammen mit Per Borten von Spidergawd im Sørgården Studio produziert wurde.

Trotz guter Produktion wirkt die Energie, die die Band live entfacht, manchmal etwas eingedämmt. Live können Magick Touch diese doch mehr entfalten. Das haben die Jungs aus Bergen mit ihren Stadtnachbarn Audrey Horne ebenfalls gemeinsam.

