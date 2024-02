Free For All Festival: bestätiget drei neue Bands aus Amerika, Schweden und Norddeutschland

Das Line-Up des diesjährigen Free For All Festivals am Samstag, dem 13.07.2024 in Stapelmoor, Weener, steht fest. Hinzugekommen sind drei neue Bands aus Amerika, Schweden und Norddeutschland.

Bereit für Aviana aus Göteborg in Schweden?

Nach Tourneen durch das Vereinigte Königreich, Europa und Asien mit Bands wie Crystal Lake,

Adept, The Word Alive, Make Them Suffer und vielen mehr, beweist Frontman Joel, dass Aviana zu den Top Acts der Szene gehören und wir in naher Zukunft noch Großartiges von ihnen

erwarten können.

Aviana bereichern die Metal-Szene seit 2016 und kommen nun endlich am 13.07. 2024 zum Free For All Festival nach Stapelmoor. Ihre wilde Mischung aus brutalem Deathcore, Metalcore und atmosphärischen Melodien trifft den Nerv der Zeit. Joel Holmqvist, der Sänger der Band, hat eine Gruppe sensationeller Musiker um sich versammelt, deren Identitäten streng geheim gehalten werden. Ihr neuestes Werk, Corporationist, ist eine wahre Bestie. Wir können es kaum erwarten, nach Auftritten beim Nova Rock und Full Force Aviana beim Free For All 2924 zu hören.

#aviana #freeforallfestival #metal #schweden

Bereit für Unearth aus den USA?

Direkt aus Winthrop, Massachusetts ins beschauliche Stapelmoor eingeflogen!

Diese Band erobert seit 1998 die größten Bühnen der Welt Auftritte beim Wacken, Ozzfest, Summer Breeze und vielen mehr gehören zur Tagesordnung. Und jetzt ist es endlich Zeit, dass Unearth auf dem Free For All Festival spielen. Ihr aktuelles Album The Wretched; The Ruinous zeigt Unearth in absoluter Bestform. Sie liefern konstant ab und gelten in der Metal-Szene als eine Band, bei der jede Liveshow alles von euch abverlangt. Wenn Hits wie Incinerate, Giles und Zombie Autopilot aus den Boxen dröhnen, brechen alle Dämme im Publikum. Wir können es kaum erwarten, euch diese Live-Gewalt am 13.07. beim Free For All Festival zu präsentieren. Seid bereit für einen unvergesslichen Abend!

#

unearth # free for all festival

Freut euch auf Nuking Moose beim Free For All 2024! Diese Band vereint Melodic Death Metal mit Metalcore Einflüssen und präsentiert sich mit einer einzigartigen Frontfrau.

Nuking Moose aus der Nähe von Bremen bringen euch fette Riffs und eine energiegeladene

Show, die ihr nicht vergessen werdet. Diese Musiker verstehen ihr Handwerk und bringen die Bühne zum Beben. Wenn ihr modernen Metal mögt, dürft ihr Nuking Moose auf keinen Fall verpassen. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Auftritt!

Seit 2013 fahren Nuking Moose ihre Mischung aus alledem und machen dabei etwas, was am ehesten zwischen The Agonist und Jinjer zu Hause ist. Während Siebensaiter-Gitarre und Bass dichte Soundwände aus den Boxen drücken, nutzt die zweite Gitarre ebendiese als Grundlage für sphärische Akzente und Melodieführungen, die jeden Song auch instrumental zum Unikat machen. Regelmäßige Clean-Parts sorgen dabei für einen Dynamikumfang über dem Genredurchschnitt. Das alles bekommt endgültig etwas sehr Eigenes durch Sängerin Liz, die die dynamischen Songs als Bett für unglaublich abwechslungsreiche Gesangslinien zu nutzen weiß. Bei mächtigen Jinjer-Growls ist sie ebenso zuhause wie bei melodiösen In Flames-Hooks. Warme, tiefe Passagen singt sie genauso glaubwürdig wie elfengleiche hohe Linien. Die Band bleibt nicht nur akustisch im Kopf. Das einnehmende Auftreten der Frontfrau mit ihrem markanten Aussehen und die energiegeladene Show der Band, bei der nie Stillstand auf der Bühne herrscht sind es Wert die Band live zu erleben.

#nukingmoose #melodicdeathmetal #metalcore #freeforallfestival #festivalsommer2024

Free For All Festival online:

freeforall-festival.de