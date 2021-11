Horizis – „Total Party Kill“ Releaseshow am 06.11.2021 im Autonomes Zentrum und Aachen (Vorbericht)

Eventname: Total Party Kill Releaseshow

Headliner: Horizis

Vorbands: Diversity Of Darkness, Lifespark.

Ort: Autonomes Zentrum (AZ), Aachen

Datum: 06.11.2021

Kosten: 7-12 € VK und AK (es gibt definitiv 150 Karten AK)

Genre: Nerd Metal, Dark Symphonic Metal, Melodic Post-Hardcore

Besucher: Bis 200

Veranstalter: Horizis

Link: https://fb.me/e/27xTXxROj

Die Aachener Nerd Metal Band Horizis feiert am 06.11.2021 in Aachen ihre Releaseshow zum Song Total Party Kill, eine energische Liebeshymne an das Rollenspiel Dungeons And Dragons. Zwischen Fantasy, Fiction, Mittelalter und dem kollektiven Entfliehen aus der Realität, wurden alle Klischees, die Fans des Spiels feiern, aufs Korn genommen und die bunte Welt mit vielen der beliebtesten Charaktere zelebriert. Musikalisch bewegt sich der Song anders als der Vorgänger Knightfall eher Richtung Melodic Death Metal, behält aber die für Horizis typische musikalische Vielfalt zwischen Orchester und Mezzo-Soprangesang. Das hohe Tempo, die treibenden Riffs und das akzentuierte Keyboard erinnern entfernt an Suidakra, frühe Ex Deo.

Um das Release gebührend zu feiern, spielt die Band am Tag nach Release ein Konzert mit befreundeten Bands und einem Nerd Metal Brunch mit allen Fans und Gästen am nächsten Tag, damit sich auch die weitere Anreise lohnt.

Horizis – eine Metalband wie ein Meme.

Sechs unterschiedliche Charaktere nehmen ihre Musik ernst, aber sich selbst nicht. Horizis machen modernen Metal für das Social-Media-Zeitalter und schreiben Songs mit einer Fusion aus epischen Heavy Metal-Riffs, imposanten Orchesterklängen, brutalen Breakdowns und mitreißenden Elektro- und Trance-Parts. Abgerundet wird diese ungewöhnliche Mischung durch eine Kombination aus Mezzosopran-Gesang, mächtigen Screams, Shouts und Growls und trägt den Namen “Nerd Metal”.

Mit dabei sind Diversity Of Darkness. Die Wuppertaler Symphonic Metal Band begeistert ihre Fans schon seit sechs Jahren mit ihrem einzigartigen Stil. Die Doppelgesangsfront, bestehend aus der betörenden Stimme der Sängerin Mélanin und der bissigen Stimme des Sängers Exile untermauern die besonderen Merkmale der Band und vereinen sich, zusammen mit orchestralen Klängen, einschlägigen Riffs und harten Rhythmen zu einem gewaltigen Soundgewitter, das nicht selten für Gänsehaut sorgt. Hinter der siebenköpfigen Band verbirgt sich ein atmosphärisches Konzept, wie man es nicht alle Tage sieht. Ihrem Namen entsprechend spiegelt die Band eine atemberaubende Vielseitigkeit wider, welche die musikalische Schattenwelt bereitet.

Als Zweites haben Horizis ihre Freunde von Lifespark., die Melodic Post-Hardcore Durchstarter aus Koblenz eingeladen.

Lifespark. Kurz und bündig, aber dennoch ein Name, der viel Raum für Interpretation lässt. Muss er aber auch, denn das, was die Jungs, die sich hinter diesem Namen verbergen, zusammengezimmert haben, ist zu sperrig für jede Genreschublade. Kleinster gemeinsamer Nenner ist, dass sich das, was da aus den Boxen kommt, richtig anfühlt und die Antwort auf die Frage ist, die keiner gestellt hat. Hauptsache laut, Hauptsache echt, vollkommen egal, ob hämmernde Gitarren oder diffiziler Klavierteppich, ob Clean-Arrangement mit Choranleihen oder verzweifelte Shouts – Lifespark. zeigen uns die Stille im Lärm und den Lärm in der Stille.