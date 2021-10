Leise War Gestern – Podcast: Horizis, eine Nerd Metal-Band im Interview und Themenroulette

Folge 41

Moin und juten Tach zur einundvierzigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Zu Gast sind heute Freunde des Rollenspiels, Fans von Dungeons & Dragons, Magic The Gathering und allem voran dem Nerd Metal. So berichten Martha, Gianni und Ramon von der Nerd Metal-Band Horizis, wie sie zum Genre gekommen sind, wie das Corona-Konzert im Wuppertaler Underground gelaufen ist. Wie wichtig das Thema Authentizität ist und in einer Runde Themenroulette debattieren wir darüber, wie wichtig Texte in Metalsongs sind.

Kai Rath (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Dienstag, den 02.11.2021

