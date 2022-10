Horizis: transportieren Bring Me The Horizons „Sleepwalking“ in ihre Welt

Hinter der Nerd Metalband Horizis aus Aachen stecken sechs Metalfans, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine Song, sie alle zu einen, ist Sleepwalking. Als einer der bedeutendsten Songs der Weltstars Bring Me The Horizon ist das entweder eine brillante Idee oder ein zu hoch gegriffener Traum. Die Musik der Briten zeichnet sich in dieser Epoche ihres Schaffens durch simple Songstrukturen und eingängige Melodien aus – klar und übersichtlich. Horizis haben dem Ganzen ihren mit Instrumenten, Sounds, verschiedenen Stimmfarben und “Ear Candy” überladenen Stempel aufgedrückt, ohne dem Song seine tiefe Emotionalität zu nehmen. Um diesem Unterfangen gerecht zu werden, nahm die Band sich ein halbes Jahr Zeit, versuchte verschiedene Ideen, recordete und mixte alles selbstständig und versammelte bekannte Gesichter für Master und Artwork um sich.

Sander van der Heide von den Wisseloord Studios aus den Niederlanden, der schon mit Epica, Within Temptation und Lionel Richie zusammenarbeitete, freute sich erneut, Teil des Projektes sein zu können. Szene-Koryphäe Patrick Wittstock von Azrael Design, der sonst mit Größen wie Heaven Shall Burn, Neaera und Amon Amarth arbeitet, nahm sich die Zeit für das Coverdesign. Dieses ist inspiriert von Caspar David Friedrichs Klosterfriedhof in Kombination mit dem Pendelsymbol aus der griechischen Mythologie.

Das Video wurde wieder von Gitarrist und Multimedia-Talent Gianni Di Biase produziert. Das Besondere: Alle Bilder wurden mittels künstlicher Intelligenz passend zum Songtext mit dem Algorithmus von Midjourney generiert. Diese Idee begeisterte die Nerd Metalband mit großer Technikbegeisterung sehr. Seht euch das Video hier an:

Um das Release gebührend zu feiern, spielt die Band am Tag nach Release am 8. Oktober beim Peace On Earth Festival im AZ Aachen mit befreundeten Bands wie Horizon Problem, Burden To Atlas, Oneiric, Caught In A Mirror und We Awake. Materiell unterstützt wird die Band dabei von ihrem Sponsor Berserker Coffee aus Fürth.

Hier geht’s zur Folge unseres Podcasts Leise War Gestern mit den Nerds aus Aachen: