Tailgunner: veröffentlichen neue Single zu „Revolution Scream“

Tailgunner sind die Heavy Metal Band der Stunde. „Jedes der Old-School-Metal-Stücke strotzt nur so vor Energie, Melodien und Spielfreude und wird gekrönt durch Mr. Cairns fabelhaften Gesang“, urteilt das Deaf Forever in seiner aktuellen Ausgabe.

Heute veröffentlichen Tailgunner ihre Single Revolution Scream und kehren damit auf sämtlichen Streaming Plattformen zurück. Die Band sendet mit der Nummert eine direkte Botschaft an alle, die behaupten, dass Heavy Metal tot sei! Revolution Scream ist eine Power-Metal-Hymne, in der es darum geht, seinen Anspruch auf die Zukunft zu erheben und mit beiden Händen zuzugreifen!

Den Song findet ihr ebenfalls auf ihrer aktuellen, auf 500 Stück limitierten MCD Crashdive.

Diese bekommt ihr im Atomic Fire Webshop unter: https://vvk.link/2e3kwyb

Oder sendet eure Anfrage an: shop@fireflash-records.com

Tailgunner haben außerdem ihre erste Deutschland Show auf dem Keep It True – Rising III Festival in Würzburg (6. + 7. Oktober) bestätigt, zusammen mit Enforcer, Metal Church, Dirkschneider und anderen!

Im Oktober gehen Tailgunner dann weiter auf die – Guns For Hire – Headliner Tour durch England.

17.10 Newcastle – Trillians

18.10 Edinburgh – Bannermans

19.10 Glasgow – Audio

20.10 Liverpool – The Outpost

21.10 Manchester – Rebellion – Co-Headline mit Eliminator

24.10 Nottingham – Das Sal

25.10 Birmingham – Asylum 2

26.10 Cardiff – Fuel

27.10 London – The Black Heart

28.10 Southampton – The Joiners

Tailgunner ist Heavy Metal für die Ewigkeit!

Tailgunner online:

www.facebook.com/tailgunnerhq

www.instagram.com/tailgunnerhq