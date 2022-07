Majesty: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Majesty sind seit ihrem selbst veröffentlichten Album Keep It True – welches auch Namensgeber eines von Sänger Tarek veranstalteten legendärem Festival ist – und dem darauffolgenden offiziellen Debüt Sword & Sorcery, eine feste Größe in der deutschen Heavy Metal Szene.

Die Band hat es seitdem auf mittlerweile stolzen neun Alben geschafft viele einzigartige und unvergessliche Heavy Metal Hymnen zu schreiben und mehrfach die Deutschen Albumcharts auf Top Positionen zu knacken.

Das nun zehnte Album wird Anfang 2023 via Reaper Entertainment erscheinen und die Band verspricht auf diesem Album all das zu vereinen für was Majesty steht. Seid gespannt!

Sänger Tarek kommentiert:

„Wir können fast nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind nach fast drei Jahren endlich mit voller Kraft zurück zu sein. Wir hatten ja 2019 nach der Legends Tour eine kurze Pause geplant, um unseren inneren Motor wieder vollzutanken allerdings wurde diese Pause dann wegen der Pandemie ungewollt um ein Vielfaches verlängert.

Aber nun blicken wir wieder auf eine großartige Zukunft. Mit Reaper Entertainment haben wir einen Partner gefunden, der den gleichen Glauben an Heavy Metal hat wie wir. Ein neues Majesty Album und eine gigantische Tour kommt schon sehr bald und momentan boosten wir alle unsere Social Media Plattformen wieder auf, um den gesamten Prozess mit euch zu teilen. Alle Links dazu findet ihr auf unserer brandneuen Webpage unter majesty-metal.de. Zu guter Letzt wollen wir uns noch bei euch allen für euren Support und eure vielen Nachrichten in den letzten drei Jahren bedanken. Wir wissen, dass wir leider nicht jedem von euch persönlich antworten konnten, aber seid euch sicher, dass wir alle gelesen haben. Together we are a metal union!“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Für mich persönlich ist dieses Signing wieder ein kleines Highlight. Man mag es kaum glauben, aber bei einer meiner ersten Reisen durch Norwegen mit meinem Kumpel haben wir damals das Keep It True Album 30-35-mal durchgehört, so oft habe ich wahrscheinlich kein anderes Album bisher – am Stück! – durchgehört. Und immer, wenn es beim Hiken zäh wurden, haben wir angefangen zu singen 😉 Ja, mittlerweile zählt das Album sogar fest zur unsere Reiseausstattung. Ich freue mich daher wahnsinnig auf diese Zusammenarbeit und heiße Majesty bei Reaper herzlichst willkommen“

Weitere Infos in Kürze. Seid gespannt & keep it true!

Majesty sind:

Tarek Maghary – Gesang

Robin Hadamovsky – Gitarre

Emanuel Knorr – Gitarre

Jan Raddatz – Schlagzeug

