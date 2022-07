Parkway Drive: kündigen neues Album „Darker Still“ für den 09.09.22 an

Die australischen Rock/Metal Kraftpakete Parkway Drive – Winston McCall (Gesang), Luke Kilpatrick (Gitarre), Jeff Ling (Gitarre), Jia O’Connor (Bass) und Ben Gordon (Schlagzeug) – freuen sich, ihr siebtes Album Darker Still für den 09.09. auf Epitaph anzukündigen. Darker Still ist das erste Album der Band, seit ihrem 2018er-Erfolgsalbum Reverence, das es bis in die Top 3 der deutschen Longplay-Charts brachte und sich dort über elf Wochen hielt!

Parkway Drive haben zudem das meisterhaft filmische Video zu dem neuen Song The Greatest Fear veröffentlicht, das die Band inmitten einer atemberaubenden Kulisse zeigt, die dich an einen anderen Ort versetzt.

„The greatest fear, the one we all share; dieser Song handelt von der verbindenden Kraft, der wir uns alle stellen müssen – dem Tod“, sagt Winston McCall. „Das Ziel war es, einen Song zu schaffen, der den Tod nicht als etwas sieht, das uns trennt, sondern als etwas, das uns alle auf unserem Weg verbindet. Musikalisch wollten wir einen Song schaffen, der diesem Konzept gerecht wird. Er ist schwer, er ist episch und wenn er aufstampft, hinterlässt er einen Eindruck.“

The Greatest Fear folgt auf die Veröffentlichung des Videos zu Glitch einer frenetischen Erkundung der Dinge, die unser Geist erlebt, wenn wir nicht wach sind – aber noch nicht schlafen – wie Nachtangst und Schlaflähmung.

Die Band wird im September und Oktober 2022 für eine Headliner-Arena-Tournee nach Europa zurückkehren. Die Tour startet am 9. September in Leipzig:

9. September 2022 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (DE)

14. September 2022 – Frankfurt, Festhalle (DE)

17. September 2022 – München, Olympiahalle (DE)

18. September 2022 – Wien, Stadthalle (AT)

20. September 2022 – Berlin, Velodrom (DE)

21. September 2022 – Hamburg, Barclays Arena (DE)

24. September 2022 – Dortmund, Westfalenhalle (DE)

25. September 2022 – Stuttgart, Schleyerhalle (DE)

Tickets sind jetzt über diesen Link erhältlich. Alle zuvor gekauften Tickets bleiben für die neu angesetzten Shows gültig bleiben.

Über Parkway Drive + Darker Still:

In der Küche des Hauses von Winston McCall in Byron Bay steht ein Kühlschrank, der auf einer Seite mit einem Zitat von Tom Waits verziert ist: „Ich will schöne Melodien, die mir schreckliche Dinge erzählen („I want beautiful melodies telling me terrible things.“).“

Das, sagt der Parkway Drive-Sänger, sei eine ziemlich gute Zusammenfassung seiner selbst. Das gilt auch für Darker Still, das siebte Album in voller Länge, das in dieser malerischen und ruhigen Ecke im Nordosten des australischen Bundesstaates NSW entstanden ist, und das bisher wichtigste musikalische Statement einer der angesehensten Bands des modernen Metal.

Darker Still, so McCall, ist die Vision, die er und seine Bandkollegen vor ihrem geistigen Auge hatten, seit sich 2003 eine Gruppe von Freunden in den Kellern und Hinterhöfen ihrer Eltern zusammenfand. Auf dem Weg dorthin haben sich Parkway in fast 20 Jahren, sechs von Kritikern und Publikum gefeierten Studioalben (von denen alle in ihrer Heimat Goldstatus erreichten), drei Dokumentationen, einem Livealbum und vielen, vielen Tausenden von Konzerten von einem Metal-Underdog zu einem Festival-Highliner entwickelt.

„Als Parkway anfing, haben wir alle versucht, mehr zu tun, als wir konnten“, erklärt McCall. „Was man auf Darker Still hört, ist die endgültige Erfüllung unserer Fähigkeit zu lernen und zu wachsen, indem wir die Vorstellungskraft, die wir schon immer hatten, einholen.“

Um dieses Wachstum zu verstehen, muss man Darker Still verstehen, sowohl musikalisch als auch thematisch. Diejenigen, die dachten, sie hätten Parkway Drive durchschaut – die unvergleichliche Energie, die hochoktanigen Breakdowns, McCalls charakteristisches Bellen – müssen alles, was sie über Australiens Meister des Heavy wissen, überdenken. Darker Still ist der Höhepunkt einer transformativen Zeit, in der Parkway neue Höhen der Kreativität und des Erfolgs erreichten, indem sie die restriktiven, sicheren Konventionen des Genres umgingen und ihre eigenen, selbst auferlegten Regeln zugunsten einer weitsichtigen Wertschätzung kühner neuer Horizonte aufgaben. „Es gibt Kompositionen und Songs, die wir noch nie zuvor ausprobiert haben – oder, um genauer zu sein, die wir in der Vergangenheit versucht haben, aber nicht den Mut, die Zeit oder das Verständnis hatten, sie zu verwirklichen“, verrät McCall.

Und während Darker Still unbestreitbar Parkway Drive bleibt, steht die Band klanglich Schulter an Schulter mit den Größen des Rock und Metal – Metallica, Pantera, Machine Head, Guns n‘ Roses – ebenso wie mit ihren Metalcore-Kollegen. Das Album erforscht das Konzept der „dunklen Nacht der Seele“, d.h. „die Idee, einen Punkt in deinem Leben zu erreichen, an dem du mit deiner Glaubensstruktur, deinem Selbstverständnis und deinem Platz in der Welt konfrontiert wirst, bis zu einem Punkt, an dem es unvereinbar ist mit der Art und Weise, wie du als Person bist“, wie McCall beschreibt. Darker Still entwickelt sich wie die großen Rock-Konzeptalben, von Pink Floyd bis hin zu Nine Inch Nails‘ The Downward Spiral. Die elf Tracks befassen sich mit der Angst der Gesellschaft vor dem Tod, der Isolation und dem Verlust der Menschlichkeit auf ihrem Weg zur erlösenden Erleuchtung.

Das ist der Parkway Drive, den die Band seit zwei Jahrzehnten anstrebt. Gitarrist Jeff Ling sagt es am besten: „Ich bin wirklich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und habe das Gefühl, dass wir als Musiker in neue Bereiche von Klasse und Können aufgestiegen sind.“

Dies ist das wahre Gesicht von Parkway, das aus der Dunkelheit der letzten Jahre aufgetaucht ist – neu definiert und entschlossen, fokussiert im Kopf und trotzig im Geist.

Darker Still Tracklist:

1. Ground Zero

2. Like Napalm

3. Glitch

4. The Greatest Fear

5. Darker Still

6. Imperial Heretic

7. If A God Can Bleed

8. Soul Bleach

9. Stranger

10. Land Of The Lost

11. From The Heart Of The Darkness

