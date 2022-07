Actors: veröffentlichen dritte Single “Post Traumatic Love (Sons Of Nuns Remix)” von ihrem bevorstehenden Deluxe-Album “Reanimated”

Actors veröffentlichen die dritte Single Post Traumatic Love (Sons Of Nuns Remix) von ihrem bevorstehenden Deluxe-Album Reanimated, das am 19. August via Artoffact Records erscheinen wird.

Die Single gibt es auf Bandcamp und auf Spotify. Oder einfach hier das Album vorbestellen.

Das Album erscheint als Hommage an die vor zehn Jahren veröffentlichte gleichnamige Debütsingle Post Traumatic Love.

Über den Release von Reanimated sagt Shannon Hemmet (Synth, Vocals):

„Es ist das zehnte Jubiläum von Actors Debütsingle. Wir wollten mit Artoffact Records etwas Besonderes machen und haben die Single re-releaset, zusammen mit der B-Seite Nightlife. Diese beiden Tracks plus die Remixe sind auf dem neuen Reanimated-Deluxe-Album.“

Und im Herbst geht die Band auch wieder auf Europatour:

19. Oktober – Glasgow/Ivory Blacks

20. Oktober – Manchester/Night People

21. Oktober – Bedford/Esquires

22. Oktober – London/Kolis Lounge

23. Oktober – Bristol/Louisiana

25. Oktober – Bielefeld/Movie

26. Oktober – Köln/Blue Shell

27. Oktober – Rüsselsheim/Das Rind

28. Oktober – Saint Ghislain/Foyer Culturel

29. Oktober – Diest/Sinner’s Day Winter

30. Oktober – Rotterdam/Wave Fest

31. Oktober – Paris/L’international

01. November – marseille/Cafe Julienne

02. November – Toulouse/Connexion Live

03. November – Barcelona/The Garage

04. November – Valencia/RockCity

05. November – Madrid/Moby Dick

07. November – Martigny/Les Caves du Manoir

08. November – Augsburg/Liliom Cinema

09. November – Berlin/Badehaus

10. November – Hamburg/Hafenklang

11. November – Kopenhagen/Stengade

12. November – Stockholm/Nalen Club

13. November – Tallinn/Sveta Bar

14. November – Riga/Club Depo

15. November – Vilnius/XI20

16. November – Danzig/Dizzly Grizzly

18. November – Prag/Underdogs

19. November – Warschau/Hydrozagadka

Tickets gibt es hier.

2021 haben Actors ihr letztes Full length-Album Acts Of Worship rausgebracht, das mehrere Erwähnungen in Best of 2021-Listen finden konnte und viel Unterstützung durch Institutionen wie CBC Magazine, Exclaim Magazine, Brooklynvegan, Post-Punk.com, Northern Transmissions, Vancouver Sun und Vancouver Guardian erfahren durfte.

https://www.facebook.com/actors1984

https://www.actorstheband.com/