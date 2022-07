Defleshed: signen bei Metal Blade Records

Metal Blade freuen sich darüber, Defleshed auf dem Label begrüßen zu dürfen. Von Mitte der 90er bis 2005 produzierten die schwedischen Defleshed eine heiße Mischung aus Thrash, Death Metal und Grindcore, mit der sie sich als eine der wichtigsten Bands in allen drei Genres etablierten. Nachdem ihnen die Inspiration ausgegangen war und sie andere Dinge ausprobieren wollten, lösten sie sich im selben Jahr auf, in welchem sie ihr fünftes Album Reclaim The Beat veröffentlichten, und seitdem haben die Fans nach einer Wiedervereinigung gerufen. Im Jahr 2021 bekamen sie, was sie wollten, als die Kernbesetzung der Band – Gitarrist Lars Löfven, Schlagzeuger Matte Modin und Bassist/Sänger Gustaf Jorde – wieder zusammenkam. Im selben Jahr veröffentlichten sie die Single Fleshless And Wild und freuen sich nun darauf, im Herbst ein neues Album mit euch teilen zu dürfen!

Defleshed selbst meinen dazu: „Wir freuen uns sehr darüber, dass Metal Blade unser erstes Album seit 17 Jahren, Grind Over Matter, veröffentlichen werden! Da wir seit unserer Teenagerzeit Fans von Bands dieses Labels sind, ist es uns eine Ehre, in das Roster aufgenommen zu werden. Anfang des Jahres haben wir elf Songs mit Lawrence Mackrory im Rorysound in Uppsala, Schweden, aufgenommen, die wir im Herbst mit euch teilen wollen. Fast forward!“

Grind Over Matter erscheint am 28. Oktober über Metal Blade Records. Erste Videos und Singles werden über den Sommer verteilt veröffentlicht, haltet also die Augen offen! Einen ersten kurzen Teaser könnt ihr euch HIER reinziehen!

Defleshed live:

28/10/22 SE – Uppsala – Katalin / album release show

29/10/22 SE – Karlstad – Nöjesfabriken

05/11/22 SE – Linköping – The Crypt w/Skitsystem

02-03/12/22 SE – Gothenburg – Black Mass GBG

Defleshed Line-Up:

Gustaf Jorde – Vocals/Bass

Lars Löfven – Guitars

Matte Modin – Drums

Defleshed online:

https://www.facebook.com/defleshedofficial

https://www.instagram.com/defleshed_official