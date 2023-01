Lankester Merrin: das neue Album „Dark Mother Rises“ erscheint am 24.03.2023

Das zweite Album der niedersächsischen Melodic Metaller von Lankester Merrin mit dem Titel Dark Mother Rises wird am 24.03.2023 via Black Sunset/MDD erscheinen! Geboten werden darauf neun kraftvolle, ausgereifte Melodic Metal Hymnen, die durch ein messerscharfes Riffing, großartige Soli und die prägnante Stimme von Cat Rogers nahezu jeden Song zu einem Ohrwurm machen. Wer die Band bereits von ihrem Vorgänger Album Upon The Forgotten kennt darf gespannt sein, denn mit Dark Mother Rises legt die Band einen Nachfolger vor, welcher in allen Belangen eine schier explosionshaften Entwicklung dokumentiert und die Band auf ein neues qualitatives Level hebt!