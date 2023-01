Enforcer: veröffentlichen neu aufgenommene Single „Running In Menace“ + Video

Das neue Jahr hat kaum begonnen, und schon gibt es tolle Neuigkeiten aus dem hohen Norden. Die schwedischen Heavy Metaller Enforcer haben auf ihre Fans gehört und ihren Klassiker Running In Menace wiederbelebt. Am 18. Januar hat die Band eine frische, neu aufgenommene Version des ursprünglich 2010 erschienenen Tracks veröffentlicht, mit der sie kopfüber ins neue Jahr starten. Zusammen mit der Wiederveröffentlichung des Songs hat die Band auch ein neues Video enthüllt, das exklusive Clips der Schweden zeigt, die während ihrer letzten Europatournee im Frühjahr 2022 gefilmt wurden.

„Lasst uns das neue Jahr mit ein paar exklusiven Sachen beginnen! Letztes Jahr hatten wir eine Instagram-Abstimmung für euren Lieblings-Albumsong, den wir normalerweise nicht spielen. Und der Gewinner war… Running in Menace von 2010! Also haben wir beschlossen, diesen Song in unser Set aufzunehmen. Außerdem haben wir den Song während eines Soundchecks in Warschau neu aufgenommen und ein Tourvideo dazu gedreht. Ich hoffe, es gefällt euch allen!“

Die schwedische Heavy-Metal-Band Enforcer wurde 2005 von Sänger und Gitarrist Olof Wikstrand gegründet. Die ersten beiden Alben Into The Night (2008) und Diamonds (2010) begründeten die treue Fangemeinde der Band und hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Welt des Heavy Metal. Mit zunehmendem Erfolg in der Underground-Szene führten Enforcer eine weltweite Bewegung an, die später als „die neue Welle des traditionellen Heavy Metal“ bezeichnet wurde. Im Jahr 2012 wurden die Schweden für ihr beeindruckendes musikalisches Repertoire anerkannt und unterzeichneten einen weltweiten Plattenvertrag mit dem größten Metal-Label der Welt, Nuclear Blast Records. Seitdem hat die Band mit Death by Fire (2013), From Beyond (2015) und Zenith (2019) drei weitere Studioalben veröffentlicht. Bis heute haben Enforcer die ganze Welt betourt, auf den größten Festivals gespielt und sich eine globale Fanbase erspielt. Der Höhepunkt ihrer unermüdlichen Arbeit ist die Veröffentlichung von zwei Live-Alben, Live By Fire (2015) und Live By Fire II (2021). Enforcer haben sich sowohl live als auch auf Platte bewährt und werden 2023 ihren Platz unter den renommiertesten Heavy Metal Bands der Welt einnehmen.

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarren

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Klavier & Keyboards

Jonathan Nordwall | Gitarren

Garth Condit | Bass

