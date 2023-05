Enforcer: veröffentlichen sechstes Studioalbum „Nostalgia“

Enforcer präsentieren stolz ihr neues Studioalbum Nostalgia! Fast vier Jahre nach dem Vorgänger Zenith liefern die Schweden ihr bisher ausgereiftestes Werk ab, das mit jedem der 13 Songs zweifellos jeden Heavy Metal-Fan zufrieden stellen wird. Um die Veröffentlichung zu feiern, haben die Metal-Pioniere ein neues Musikvideo zu Metal Supremacia veröffentlicht. Die eingängige Hymne bringt Enforcer zurück zu ihrem klassischen Speed Metal Sound und zeigt einmal mehr, dass die Schweden mit ihrem sechsten Album die Messlatte noch höher gelegt haben.

Seht euch hier das neue Video zu Metal Supremacia an:

Olof Wikstrand von Enforcer kommentiert:

„Wir sind super aufgeregt, der Welt unser sechstes Album Nostalgia zu präsentieren! Wir haben so hart daran gearbeitet und können es kaum erwarten, es euch allen zu präsentieren und auf Tour zu gehen. Heavy Metal forever!“

Holt euch euer Exemplar des neuen Albums Nostalgia hier:

https://enforcer.bfan.link/nostalgia-album.ema

Nostalgia -Tracklisting: (Vollansicht Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Armageddon

2. Unshackle Me

3. Coming Alive

4. Heartbeats

5. Demon

6. Kiss Of Death

7. Nostalgia

8. No Tomorrow

9. At The End Of The Rainbow

10. Metal Supremacia

11. White Lights In The USA

12. Keep The Flame Alive

13. When The Thunder Roars (Cross Fire)

Im Zuge ihres neuen Albums Nostalgia haben Enforcer kürzlich Experience Nostalgia vorgestellt. Der virtuelle Raum, der Metal-Fans in die Sehenswürdigkeiten, Klänge und Empfindungen der 80er Jahre eintauchen lässt, basiert auf den eigenen Inspirationen der Band und bietet eine Fülle von fesselnden Inhalten, die die Besucher in diese Ära zurückversetzen werden. Das Besondere an diesem Erlebnis ist, dass die Gegenstände erforscht werden können und eine Schatztruhe mit exklusiven Inhalten von Enforcer offenbaren.

Werdet Teil der Experience Nostalgia: http://nblast.de/EnforcerNostalgia

Mehr Details dazu könnt ihr hier nachlesen:

Live-Termine:

Erlebt Enforcer live auf der Bühne bei der Vorstellung des neuen Albums Nostalgia. Die Schweden haben bisher folgende Shows für 2023 bestätigt:

19.05.2023 – Athens, GR – Up The Hammers

20.05.2023 – Chauvigny, FR – Anthems of Steel V

28.05.2023 – Gelsenkirchen, DE – Rock Hard Festival

07.06.2023 – Sölvesborg, SE – Sweden Rock Festival

14.06.2023 – Copenhagen, DK – CopenHell

16.06.2023 – Daun Rengen, DE – Der Detze Rockt

17.06.2023 – Clisson, FR – Hellfest

13.07.2023 – Balingen, DE – Bang Your Head

15.07.2023 – Vilinius, LT – Devilstone Festival

26.08.2023 – Stalowa Wola, PL – Steel Fest

07.10.2023 – Würzburg, DE – Keep It True Rising

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarren

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Klavier & Keyboards

Jonathan Nordwall | Gitarren

Garth Condit | Bass

