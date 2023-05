Infected Rain: überraschen Fans mit Musikvideo zu brandneuem Song „Dying Light“ und einem Wechsel im Line-Up

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihres hochgelobten ersten Live-Albums + DVD/BluRay, The Devil’s Dozen, überraschen die moldawischen Progressive Modern Metaller Infected Rain ihre Fans nicht nur mit einem brandneuen Song, Dying Light, sondern auch mit einem kürzlichen Line-Up-Wechsel!

Die Band kommentierte dies über ihre sozialen Netzwerke:

„Liebe Fans und Unterstützer,

Wir haben heute einige Neuigkeiten mit euch zu teilen. Leider ist es passiert, dass Serghei und Vladimir die Band verlassen mussten. Wir möchten ihnen für ihre Beiträge danken und wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Wir sehen dies jedoch als einen neuen Anfang für unsere Band, und wir freuen uns mehr denn je darauf, weiterhin Musik zu machen. Wir freuen uns, euch Alice Lane vorzustellen, die bis auf Weiteres die Rolle der Bassistin übernehmen wird.

Um dieses neue Kapitel in unserer Bandgeschichte zu feiern, haben wir beschlossen, eine brandneue Single zu veröffentlichen! Wir konnten es kaum erwarten, diese neue Musik mit euch zu teilen und euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben.

Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung.

Wir sind dankbar, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet.“

Sincerely,

Infected Rain

Infected Rain werden Ende Mai eine ausgedehnte Europatournee starten, bei der sie All Hail The Yeti als Support bei ausgewählten Terminen begleiten werden! Außerdem hat die Band vor kurzem eine Herbsttournee durch die USA als Support von Wednesday 13 angekündigt. Siehe unten für alle anstehenden Tourdaten. Bereitet euch darauf vor, die Band live zu erleben und genießt einen Vorgeschmack auf weitere neue Musik, indem ihr das Video Dying Light anseht, mit der neuen Bassistin Alice Lane. Der Track kann über das offizielle Musikvideo gestreamt werden:

Infected Rain – live auf der Heyday Tour 2023

27.05.23 DE – Kronach / Die Festung Rockt

28.05.23 DE – Oettingen i. Bayern / Camping Battleground Festival

30.05.23 DK – Aalborg / Studenterhuset

31.05.23 SE – Gothenburg / Musikhuset

01.06.23 SE – Stockholm / Nalen Klubb

03.06.23 FI – Tampere / Hönö Baari

04.06.23 FI – Helsinki / On The Rocks

06.06.23 EE – Tallinn / Sveta

07.06.23 LV – Riga / Melna Piektdiena

09.06.23 PL – Warsaw / VooDoo

10.06.23 DE – Mühlteich / Chronical Moshers Open Air

19.07.23 RO – Bucharest / Quantic Club

22.07.23 SK – Skalica / Orlovna Club

23.07.23 HR – Zagreb / Mochvara

24.07.23 AT – Vienna / Viper Room

26.07.23 DE – Munich / Backstage Halle (Free & Easy)*

27.07.23 DE – Cham / L.A.*

28.07.23 DE – Erfurt / From Hell*

29.07.23 DE – Ottobeuren / Schlichtenfest Open Air

11.08.23 PL – Krakow / Klub Zaścianek

12.08.23 CZ – Jaromer / Brutal Assault

13.08.23 PL – Wroclaw / Łącznik

14.08.23 PL – Poznan / Klub Pod Minogą

17.08.2023 DE – Berlin / Sage Club

18.08.23 DE – Sulingen / Reload Festival

19.08.23 DE – Lüdenscheid / Bautz Festival

20.08.23 NL – Amsterdam / Q-Factory*

23.08.23 BE – Kortrijk / DVG Club*

24.08.23 DE – Trier / Mergener Hof*

25.08.23 DE – Wörrstadt / Neuborn Open Air Festival

26.08.23 DE – Roth / Wallesau ist Blau Open Air

01.09.23 ES – Vitoria / Urban Rock Concept*

02.09.23 ES – Vigo / Sala Master*

05.09.23 ES – Madrid / Revi Live*

06.09.23 ES – Barcelona / Sala Bóveda*

07.09.23 FR – Toulouse / Connexion Live

08.09.23 FR – Crest / Bridge to Hell

09.09.23 FR – Lyon / Rock n Eat*

10.09.23 IT – Milan / Legend Club*

12.09.23 IT – Rome / Traffic Live*

14.09.23 CH – Lyss / Kufa*

15.09.23 AT – Salzburg / Lake Rock

16.09.23 DE – Lindau / Club Vaudeville*

*mit Support von All Hail The Yeti

Infected Rain – live auf der Wednesday 13 Performs Murderdolls – US-Tour

10/20/23 – Los Angeles, CA @ The Whisky

10/21/23 – Las Vegas, NV @ Count’s Vamp’d

10/22/23 – Reno, NV @ Virginia Street Brewhouse

10/24/23 – Portland, OR @ Bossanova Ballroom

10/25/23 – Seattle, WA @ El Corazon

10/27/23 – Roseville, CA @ Goldfield Trading Post

10/28/23 – San Jose, CA @ The Ritz

10/29/23 – San Diego, CA @ Brick By Brick

10/31/23 – Phoenix, AZ @ The Nile Theater

11/01/23 – Albuquerque, NM @ Launch Pad

11/03/23 – Dallas, TX @ Sundown At Grenada

11/04/23 – Houston, TX @ Warehouse Live

11/05/23 – Austin, TX @ Come And Take It Live

11/07/23 – Lawrence, KS @ The Bottleneck

11/09/23 – Minneapolis, MN @ Skyway Theater

11/10/23 – Madison, WI @ The Annex

11/11/23 – Joliet, IL @ The Forge

11/12/23 – Bloomington, IL @ Castle Theater

11/14/23 – Racine, WI @ Route 20

11/15/23 – Flint, MI @ Machine Shop

11/16/23 – Cleveland, OH @ The Foundry

11/17/23 – Pittsburgh, PA @ Crafthouse

11/18/23 – Lititz, PA @ Mickey’s Black Box

11/19/23 – Clifton, NJ @ Dingbatz

11/22/23 – Spartanburg, SC @ Ground Zero

11/24/23 – Winston, NC @ Millenium Center

11/25/23 – Richmond, VA @ Canal Club

11/26/23 – Leesburg, VA @ Tally Ho

11/30/23 – Knoxville, TN @ The Concourse

12/01/23 – Louisville, KY @ Headliners Music Hall

12/02/23 – Columbus, OH @ The King Of Clubs

12/03/23 – Indianapolis, IN @ Hi Fi Annex

12/05/23 – Des Moines, IA @ Lefty’s Live Music

12/06/23 – Lincoln, NE @ Bourbon Theater

12/08/23 – Denver, CO @ Oriental Theater

12/09/23 – Colorado Springs, CO @ Black Sheep

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 haben sich die moldawischen Progressive-Modern-Metaller Infected Rain zu einem der aufregendsten neuen Acts in der Welt der Heavy Music entwickelt.

Am 14. April 2023 veröffentlichten Infected Rain das denkwürdige Live-Momentum The Devil’s Dozen in den Formaten DVD/BluRay + 2CD Digipak über Napalm Records!

Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

