Craft: kündigen eine Reihe von Tourdaten für 2023 an

Die schwedischen Black-Metal-Meister Craft haben eine neue Reihe von Festival-Terminen für Mai und Juni 2023 angekündigt. Die Ankündigung beinhaltet Auftritte auf dem renommierten Ascension Festival in Reykjavik Island und eine kleine Tour in Mexiko! Eine vollständige Liste der bestätigten Shows findet ihr unten.

Craft kommentieren: „Diese Woche, vom 4. bis 7. Mai, werden Craft den großen Teich überqueren, um in Mexiko zum ersten Mal Dunkelheit und Chaos zu verbreiten. Wir erwarten nichts anderes als schiere Hingabe von einigen der besten Crowds der Welt, wie wir hören. Dies könnte auch das erste Mal sein, dass wir etwas von unserem neuen Album spielen, das wir diesen Sommer aufnehmen…

Anwesenheit ist Pflicht, cabrónes!“

Crafts letzte Veröffentlichung White Noise And Black Metal kann über den offiziellen YouTube-Kanal von Season of Mist hier gestreamt werden.

Craft Festivals 2023

19. Mai 23 Reykjavik (IS) Himmelfahrtsfestival

17 Jun 23 Grod Rycerski w Byczynie (PL) Schwarzes Schlesien Festival

30 Jun 23 Friesack (DE) Under The Black Sun Festival

21 Jul 23 Volyne (CZ) Etaf-Festival

Craft Mexiko

04. Mai 23 Monterrey (MX) Café Iguana

05. Mai 23 Guadalajara (MX) Foro Independencia

06. Mai 23 CDMX (MX) HDX Zirkus Bar

07. Mai 23 León (MX) Rock Station

Craft werden auf ihren Tour-Terminen das letzte Album White Noise And Black Metal supporten. In unserem Review könnt ihr euch noch einmal einen Überblick zum Album verschaffen:

Nach der trockenen Definition ist weißes Rauschen ein Zufallssignal, das bei verschiedenen Frequenzen die gleiche Intensität aufweist, so dass es eine konstante spektrale Leistungsdichte hat. Es wird häufig in der elektronischen Musik verwendet und bezeichnet z. B. den Klang eines nicht existierenden Radiosenders, während man das Spektrum nach einem Signal durchsucht. Im Black Metal steht es für das Yin und Yang des Willens, Formen und Muster von Melodien und Rhythmen zu formen, und ist als solches ständig präsent.

Craft haben ihren Titel als perfekte Beschreibung dieser symbiotischen Beziehung gewählt, in die der scheinbare Kontrast und Widerspruch von Schwarz und Weiß eingeht. Mit White Noise And Black Metal kehrten die Schweden nach einer langen Pause nach der Veröffentlichung des letzten Albums Void (2011) zu alter Stärke zurück. Dieses Album kombiniert die bissigen Tugenden von Terror Propaganda (2002) mit einem frischen Songwriting, das ebenso reif und intelligent wie messerscharf ist. Das schnelle und wütende des extremen Metals kontrastiert mit dunklen und depressiven Passagen mit zusätzlichen Untertönen des Black ’n‘ Roll.

Craft verkörpern die Black-Metal-Tugend der rohen spirituellen Energie, die sich in heftiger, zerreißender Gitarrenarbeit und unheiligen Rhythmen ausdrückt, die durch dämonischen Gesang unterstrichen werden. Die Schweden genießen seit langem einen massiven Kultstatus in Underground-Kreisen, werden aber auch von den Mainstream-Metal-Medien und -Kritikern stark gelobt und anerkannt.

Craft wurden von Gitarrist Joakim ins Leben gerufen, der Ende 1994 von einem Freund am Schlagzeug unterstützt wurde. Lead-Gitarrist John kam 1996 hinzu, verließ die Band aber 1998, um erst ein Jahr später zurückzukehren. Ein Demo mit dem Titel Total Eclipse wurde 1999 veröffentlicht, was zu einem ersten Plattenvertrag führte. Während der Aufnahmen zu ihrem erdrückenden Debüt Total Soul Rape (2000) wurden die Schweden durch Sänger Nox verstärkt. Dieses misanthropische Album erregte die Aufmerksamkeit von Niklas Kvarforth von Shining, der 2002 das Zweitwerk Terror Propaganda auf seinem eigenen Label veröffentlichte. Mit ihrer extrem düsteren Musik erntete die Gruppe viel Beifall von Kritikern und Fans gleichermaßen. Mit den Alben Fuck The Universe (2005) und Void (2011) bauten Craft ihren typischen hasserfüllten und zerstörerischen Stil weiter aus. In der Zwischenzeit war Bassist Alex hinzugekommen, und mit dem vervollständigten Line-Up wurde die Band im September 2014 schließlich zu einer Live-Einheit.

Craft haben mit dem extrem starken White Noise And Black Metal einen großen Schritt in ihrer Karriere gemacht. Es ist misanthropischer schwedischer Black Metal in Perfektion.

Craft – Line-Up:

Joakim: Gitarren, Elektronik

Nox: Gesang

John Doe: Gitarren

Alex: Bass

