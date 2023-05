Malevolence: kündigen UK- und Europa-Termine für Winter 2023 an

Malevolence, die britischen Meister des zeitgenössischen Metal, sind seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums Malicious Intent nicht mehr zu stoppen. Jetzt sind sie bereit, die Welt zu erobern, beginnend mit einer epischen Tour durch Großbritannien und Europa in diesem Winter! Macht euch gefasst auf einen wilden Abend mit den Thrash-Metal-Giganten Sylosis, den aufstrebenden Underground-Kandidaten Guilt Trip und den australischen Monstern Justice For The Damned.

Malevolence-Frontmann Alex Taylor erklärte,

„Ihr habt gefragt, wir haben geliefert!

Die Malevolence-Roadshow kommt diesen Winter in eine Stadt in eurer Nähe, und wir bringen ein paar unserer Kumpels mit! Wir freuen uns sehr, die Malicious Intent Tour endlich durch Großbritannien und Europa zu bringen und dabei viele bekannte Städte zu besuchen, und ihr seid alle eingeladen, bringt eure Tanzschuhe mit! Das wird eine Party werden!

Wir sehen euch alle bald wieder.“

Sylosis-Frontmann/Gitarrist Josh Middleton fügte hinzu:

„Sylosis sind begeistert, dass sie Ende des Jahres mit Malevolence auf Tour gehen werden. Es ist lange her, dass wir auf Tour waren, und wir freuen uns sehr darauf, einen Haufen neues Material zu spielen. Als großer Metal-Fan ist es wirklich inspirierend zu sehen, wie Malevolence in den letzten Jahren abräumt, und ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser neuen Generation von Heavy Music zu sein.“

Malicious Intent Tour 2023

07 Nov UK Glasgow, Garage

08 Nov UK Manchester, O2 Ritz

09 Nov UK Birmingham, O2 Institute

10 Nov UK Bristol, SWX

11 Nov UK London, O2 Forum Kentish Town

13 Nov DE Hamburg, Gruenspan

14 Nov DE Koln, Essigfabrik

15 Nov BE Antwerp, Zappa

17 Nov FR Paris, Petit Bain

18 Nov FR Besancon, La Rodia

19 Nov FR Lyon, CCO La Rayonne

22 Nov ES Madrid, Mon Live

23 Nov ES Barcelona, La 2 de Apolo

24 Nov ES Bilbao, Stage Live

25 Nov FR Toulouse, Usine A Musique

26 Nov CH Geneva, PTR

27 Nov CH Zurich, Dynamo

28 Nov IT Milan, Legend

29 Nov SI Ljubljana, Orto Bar

01 Dec AT Vienna, Flex

03 Dec DE Chemnitz, AJZ Chemnitz

04 Dec DE Frankfurt, Batchkapp

05 Dec DE Munich, Backstage Halle

07 Dec CZ Prague, Meet Factory

08 Dec PL Krakow, Kamienna 12

09 Dec PL Warsaw, Hydrozagadka

10 Dec DE Berlin, SO36 Berlin

11 Dec DE Oberhausen, Kulttempel

12 Dec NL Tilburg, 013

Nachdem sie kürzlich das Publikum beim Download und Bloodstock Festival UK, während der UK/Europa-Tour von Trivium, bei einigen Lamb Of God-Shows in Europa, in den USA mit Jinjier und POD und beim Knotfest in Australien umgehauen haben, sind die Briten heiß auf mehr Live-Action und haben ein Jahr vollgepackt mit beeindruckenden Tourdaten und Festivalauftritten vor sich.

Die weiteren Malevolence-Showdaten für 2023 findet ihr hier:

Trivium + Beartooth US-Daten

01 May USA Stroudsburg, PA – Sherman Theater

03 May USA Green Bay, WI – EPIC Event Center

04 May USA Mankato, MN – Mayo Clinic Health System Event Centre *Trivium Headline

05 May USA Joliet, IL – The Forge *Trivium Headline

06 May USA Sioux City, IA – Hard Rock Casino *Trivium Headline

08 May USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe

09 May USA Buffalo, NY – Buffalo Riverworks

10 May USA Huntington, NY – Paramount

12 May USA Hampton Beach, NH – Hampton Beach Casino

13 May USA New Haven, CT – College Street Music Hall

14 May USA Portland, ME – State Theatre

16 May USA Richmond, VA – The National

17 May USA Raleigh, NC – The Ritz

18 May USA Daytona Beach, FL – Welcome to Rockville *Festival

20 May USA Myrtle Beach, SC – House of Blues

21 May USA Silver Spring, MD – The Fillmore

23 May USA Pittsburgh, PA – Stage AE

24 May USA Nashville, TN – Marathon Music Works

25 May USA Columbus, OH – Sonic Temple Festival *Festival

30 May USA Omaha, NE – The Admiral

31 May USA Clive, IA – Horizon Event Center

02 Jun USA East Moline, IL – The Rust Belt

03 Jun USA Kansas City, MO – Uptown Theater

04 Jun USA Tulsa, OK – Tulsa Theater

06 Jun USA Austin, TX – Emo’s

07 Jun USA Dallas, TX – The Factory in Deep Ellum

09 Jun USA Tempe, AZ – The Marquee

10 Jun USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

11 Jun USA Riverside, CA – Municipal Auditorium

12 Jun USA San Francisco, CA – Warfield

14 Jun USA Spokane, WA – Podium

15 Jun USA Seattle, WA – Paramount Theater

Festivals 2023

27 May UK Hatfield, Slam Dunk South

28 May UK Leeds, Slam Dunk North

22 Jun NL Ysselsteyn, Jera On Air

23 Jun DE Hockenheimring, Download Germany

09-12 Aug CZ Josefov, Brutal Assault

16-19 Aug DE Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

17-19 Aug DE Sulingen, ReLoad Festival

31 Oct-04 Nov Headbangers Boat

Aktuelles Studioalbum Malicious Intent bestellen: https://bfan.link/Malevolence-malicious-intent.ema

Malicious Intent wurde in den Tree House Studios in Großbritannien aufgenommen. Das Album wurde von Jim Pinder produziert und von Jim Pinder und Carl Bown gemischt. Das Artwork von Malicious Intent wurde von der bekannten Künstlerin Eliran Kantor gestaltet.

Malevolence sind:

Alex Taylor | Gesang

Konan Hall | Gitarre/Gesang

Josh Baines | Gitarre

Wilkie Robinson | Bass

Charlie Thorpe | Schlagzeug

Malevolence online:

https://www.facebook.com/MalevolenceRiff

https://www.instagram.com/malevolenceriff/

https://twitter.com/MalevolenceRiff