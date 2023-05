Deathstars – Everything Destroys You

Artist: Deathstars

Herkunft: Schweden

Album: Everything Destroys You

Spiellänge: 40:27 Minuten

Genre: Metal, Modern Melodic Death Metal, Symphonic Metal

Release: 05.05.2023

Label: Nuclear Blast Records

Link: http://www.deathstars.net/

Bandmitglieder:

Gesang – Andreas „Whiplasher Bernadotte“ Bergh

Gitarre und Synthesizer – Emil „Nightmare Industries“ Nödtveidt

Gitarre – Eric „Cat Casino“ Bäckman

Bassgitarre, Gesang – Jonas „Skinny Disco“ Kangur

Schlagzeug – Oscar „Vice“ Leander

Tracklist:

1. This Is

2. Midnight Party

3. Anti All

4. Everything Destroys You

5. Between Volumes And Voids

6. An Atomic Prayer

7. Blood For Miles

8. The Churches Of Oil

9. The Infrahuman Masterpiece

10. Angel Of Fortune And Crime

Das Warten hat nach neun Jahren endlich ein Ende! Die schwedische Truppe Deathstars hat ihr neues Album Everything Destroys You veröffentlicht und damit ihren letzten Silberling The Perfect Cultes abgelöst. Mit einer Spielzeit von 40:27 Minuten bietet das Album eine beeindruckende Sammlung von modernem, melodischem Death und symphonischem Metal, die die Fans begeistern wird. Als langjähriger Konsument der Skandinavier wird man gleich mit coolen Riffs und starken Melodien beglückt.

Das Album startet mit dem durchaus mächtigen Opener This Is, der mit einem epischen Gitarrenriff und einer treibenden Rhythmussektion beginnt und schnell in einen wütenden, aggressiven Song übergeht. Die Nummer vermittelt eine intensive Energie und zeigt die Fähigkeiten der fünf Bandmitglieder. Anti All ist ein weiterer Höhepunkt des Albums. Mit seinen starken Riffs und dem energiegeladenen Gesang von Andreas „Whiplasher Bernadotte“ Bergh wird die Komposition definitiv die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Weiterhin breit aufgestellt treffen Deathstars viele Ohren aus der Metalszene. Richtige Grenzen kennt das Quartett nicht und das ist auch gut so.

Der Titeltrack Everything Destroys You ist ein krasser, harmonischer Ausflug, der durch seine dynamischen Gitarrenmelodien und seinen eindringlichen Text ausgezeichnet ist. Die Instrumentierung des Songs ist einfach großartig und zeigt nochmals die Vielseitigkeit der Formation. Blood For Miles ist ein elektronisch verstrickter Paukenschlag, der sich durch seine hypnotisierenden Synthesizer-Sounds und seine kraftvolle Schlagzeug-Performance auszeichnet. Er bietet eine perfekte Kombination aus Metal und elektronischer Musik und zeigt die Experimentierfreude, die nach den vielen Jahren noch nicht erloschen ist.