Enforcer: präsentieren „Experience Nostalgia“

Enforcer melden sich mit einer aufregenden Überraschung weniger als drei Wochen vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums Nostalgia zurück. Getreu dem Namen des Albums haben die talentierten Schweden ein unvergessliches Erlebnis geschaffen, das ihre Fans auf eine fesselnde Reise durch die Zeit mitnimmt. Genauer gesagt nehmen sie ihre Hörer mit in die glorreichen 80er Jahre, eine Ära, die einen besonderen Platz im Herzen eines jeden Heavy-Metal-Fans einnimmt.

Die Band freut sich, Experience Nostalgia zu präsentieren, einen virtuellen Raum, der Metal-Fans in die Ansichten, Klänge und Empfindungen der 80er Jahre eintauchen lässt und bei allen, die ihn betreten, Wellen der Nostalgie hervorruft. Diese digitale Welt basiert auf den eigenen Inspirationen der Band und bietet eine Fülle von fesselnden Inhalten, die die Besucher in diese Ära zurückversetzen werden.

Der virtuelle Raum selbst ist eine Nachbildung des Schlafzimmers eines typischen Metal-Fans aus den 80er Jahren, überfüllt mit klassischen Gegenständen, die damals unverzichtbar waren. Das Besondere an diesem Erlebnis ist, dass die Gegenstände erforscht werden können und eine Schatztruhe mit exklusiven Inhalten von Enforcer offenbaren. Experience Nostalgia wird die Fans und die gesamte Metal-Community auf das kommende Album Nostalgia vorbereiten.

Werdet ein Teil von Experience Nostalgia hier: http://nblast.de/EnforcerNostalgia

Olof Wikstrand von Enforcer kommentiert:

„Wir freuen uns darauf, euch eine virtuelle Erfahrung voller Inspiration und Erinnerungen zu zeigen. Herzlich Willkommen!“

Zuvor hatte die Band bereits zwei Singles aus dem kommenden Album Nostalgia veröffentlicht. Die beiden Singles Coming Alive und der Titeltrack Nostalgia werden von einem Musikvideo begleitet.

Seht euch hier das Video zu Coming Alive an:

Hört euch die aktuelle Single Nostalgia hier an: https://enforcer.bfan.link/nostalgia-single.ema

Hört euch Coming Alive hier an: https://enforcer.bfan.link/coming-alive.ema

Hier könnt ihr das neue Album Nostalgia vormerken oder vorbestellen: https://enforcer.bfan.link/nostalgia-album.ema

Enforcers neues Album Nostalgia wurde in Olof und Jonas Wikstrands eigenen Hvergelmer Studios aufgenommen, wo auch die letzten Enforcer-Platten das Licht der Welt erblickten. Alle 13 Albumtracks wurden zwischen Oktober 2020 und Februar 2022 aufgenommen. Das gesamte Album wurde von der Band selbst produziert, gemischt und bearbeitet. Das Artwork für Nostalgia stammt von Adam Burke. Mit Nostalgia besinnen sich Enforcer auf ihre Speed-Metal-Wurzeln und verschmelzen extremes Gitarrenriffing mit eingängigen Stadionrefrains.

Nostalgia -Tracklisting:

1. Armageddon

2. Unshackle Me

3. Coming Alive

4. Heartbeats

5. Demon

6. Kiss Of Death

7. Nostalgia

8. No Tomorrow

9. At The End Of The Rainbow

10. Metal Supremacia

11. White Lights In The USA

12. Keep The Flame Alive

13. When The Thunder Roars (Cross Fire)

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarren

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Klavier & Keyboards

Jonathan Nordwall | Gitarren

Garth Condit | Bass

