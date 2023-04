W.A.S.P.: kündigen US-Daten ihrer „The 40th Never Stops World Tour 2023“ an

Hollywood, CA – W.A.S.P. kündigten am 11. April ihre The 40th Never Stops World Tour 2023 an. Die von Live Nation produzierte 33-Städte-Tournee beginnt am Samstag, den 5. August in Wheatland, Kalifornien, und macht in ganz Nordamerika Halt, u.a. in Vancouver, BC, Omaha, NE, New York, NY, Memphis, TN, bevor sie am Samstag, den 16. September im Hollywood Palladium in Los Angeles, Kalifornien endet. Als Special Guest werden Armored Saint dabei sein und W.A.S.P. bei allen Terminen der Tournee begleiten.

Die Nordamerika-Tournee 2023 folgt auf die erste US-Tournee der Band seit zehn Jahren, die 2022 mit 18 ausverkauften Shows zu Ende ging. Die Tour wurde von Metal Edge zu einer der zehn besten Hard Rock und Metal-Touren des Jahres 2022 und von Ultimate Classic Rock zu einer der 22 denkwürdigen Rock-Touren des Jahres 2022 gewählt. Die Autoren von BraveWords listeten die Tour als Top-Konzert des Jahres 2022 und der Detroiter Radiosender WRIF wählte sie zu einem der Top-Konzerte des Jahres 2022.

W.A.S.P. spielen derzeit ihre große Europatournee im Rahmen der 2022er 40th Anniversary World Tour, mit anstehenden Shows in Spanien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Deutschland und anderen Ländern, bevor sie am 18. Mai in Sofia, Bulgarien in der Universidada Sports Hall zu Ende gehen.

Tickets: Der allgemeine Vorverkauf hat nach Ablauf der Presale-Phase am Freitag, den 14. April um 10 Uhr Ortszeit auf waspnation.com begonnen.

VIP: Blackie Lawless VIP-Tickets für Treffen und Begrüßungen werden ebenfalls auf waspnation.com erhältlich sein.

The 40th Never Stops World Tour 2023 – US-Tourdaten:

Fri Aug 04 – San Luis Obispo, CA – Fremont Theatre *

Sat Aug 05 – Wheatland, CA – Hard Rock Live Sacramento

Mon Aug 07 – Portland, OR – Roseland Theater

Tue Aug 08 – Vancouver, BC – Vogue Theatre *

Thu Aug 10 – Seattle, WA – Moore Theatre

Fri Aug 11 – Spokane, WA – The Podium

Sat Aug 12 – Garden City, ID – Revolution Concert House and Event Center

Sun Aug 13 – Salt Lake City, UT – The Depot

Tue Aug 15 – Omaha, NE – Steelhouse Omaha

Wed Aug 16 – Minneapolis, MN – The Fillmore Minneapolis presented by Affinity Plus

Thurs Aug 17 – Moline, IL – The Rust Belt *

Fri Aug 18 – Eau Claire, WI – RCU Theater *

Sat Aug 19 – Clive, IA – Horizon Events Center *

Sun Aug 20 – Gary, IN – Hard Rock Live Northern Indiana

Tue Aug 22 – Grand Rapids, MI – GLC Live @ 20 Monroe

Wed Aug 23 – Indianapolis, IN – Egyptian Room @ Old National Centre

Thu Aug 24 – Wheeling, WV – Capitol Theatre *

Fri Aug 25 – Stroudsburg, PA – Sherman Theater *

Sat Aug 26 – New York, NY – Hammerstein Ballroom

Sun Aug 27 – Hampton, NH – Hampton Beach Casino Ballroom

Tue Aug 29 – Wallingford, CT – The Dome At Oakdale Theatre

Wed Aug 30 – Philadelphia, PA – The Fillmore Philadelphia

Thu Aug 31 – Warren, OH – Packard Music Hall *

Fri Sep 01 – Toronto, ON​ – Danforth Music Hall

Sun Sep 03 – Montreal, QC – Mtelus

Tue Sep 05 – Cincinnati, OH – The Andrew J Brady Music Center

Thu Sep 07 – Memphis, TN – The Soundstage at Graceland

Fri Sep 08 – Little Rock, AR – The Hall

Sat Sep 09 – Dallas, TX – South Side Ballroom

Sun Sep 10 – Oklahoma City, OK – The Criterion

Wed Sep 13 – Tucson, AZ – Rialto Theatre *

Thu Sep 14 – San Diego, CA – House of Blues

Sat Sep 16 – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

*Kein Live Nation Termin

