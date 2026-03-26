Armored Saint: veröffentlichen am 22.05. ihr neuntes Studioalbum „Emotion Factory Reset“ über Metal Blade Records

Die amerikanischen Heavy-Metal-Ikonen Armored Saint sind zurück mit ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Emotion Factory Reset, das am 22. Mai über Metal Blade Records erscheint.
Emotion Factory Reset, das neunte Studioalbum der Band seit March Of The Saint von 1984, ist eine Art Wiedergeburt – ein Abriss und Wiederaufbau in elf Songs mit vielfältiger Musikalität und thematischen Schwerpunkten. Produziert wurde das Album, wie schon die vier Vorgängeralben, von Bassist Joey Vera und gemischt von Jay Ruston (Anthrax, Stone Sour). Das Quintett stellt sich mit diesem Album neuen Herausforderungen. Songs wie Close To The Bone, Hit A Moonshot und Every Man-Any Man zeigen Armored Saint als Hommage an ihre Vergangenheit als eine der angesehensten und bekanntesten Bands der Heavy-Metal-Szene, während sie gleichzeitig zukunftsweisende Musik schaffen, die in der Gegenwart verwurzelt ist.
„Each Armored Saint record, to me, is like a new skin for the band, a different chapter. I don’t think we’ve ever repeated ourselves“, sagt Vera. „Every album has been pretty different from the previous one, a snapshot in time. In 2026, Emotion Factory Reset is where our heads are at.“
„When we start coming up with songs, I always say we can do whatever we want“, bemerkt Bush. „Use all our influences through the years, diverse music that we listen to and love, and let that seep in and bring something new out of us. It leads to something more adventurous.“
Im Vorfeld der Albumveröffentlichung präsentiert die Band ihre erste Single und den Album-Opener Close To The Bone. Seht euch das Video hier an:
Bush kommentiert: „The first track on the record sounds like vintage Armored Saint. Yet vintage that comes out in 2026! How did we do that? The title of the record, Emotion Factory Reset appears as the first line of the bridge. Killer riffs, awesome rhythms and attacking vocals gets this train rolling. The title implies the human response to withdraw and keep things to yourself instead of being confrontational; Something I believe we all struggle with as humans. Do you just say, ‚aww, whatever man,‘ or do you say, ‚hey, fuck you!‘ Depends on the moment I guess.“
Bush, einer der angesehensten Sänger der Musikbranche, arbeitet mit Leidenschaft und Präsenz im Studio und auf der Bühne. Tatsächlich stammen etwa 85 % seiner Gesangsaufnahmen der letzten drei Armored Saint-Alben aus den Demo-Sessions und fangen die rohe Kraft ein. Emotion Factory Reset wurde in verschiedenen Studios aufgenommen, darunter die 606 Studios, Secret Hand Studios, Skullseven Studios, Constantine Studios und Bridge Recording. Als Toningenieure fungierten Oliver Roman, Bill Metoyer, Joey Vera und Jason Constantine. Das Cover-Artwork stammt von DDKing.
Emotion Factory Reset – Trackliste:
- Close To The Bone
- Every Man-Any Man
- Not On Your Life
- Hit A Moonshot
- Buckeye
- Compromise
- It’s A Buzzkill
- Throwing Caution To The Wind
- Ladders And Slides
- Bottom Feeder
- Epilogue
Das Album erscheint als CD im Digipak (mit 20-seitigem Booklet), digital und als Vinyl in folgenden Farbvarianten:
- Bernstein-Marmor (US)
- Orange-Rot-Marmor (US)
- Brutal Panda Exclusive – Citron Smoke (US)
- 180 g Schwarz (EU)
- Beige-Grau-Marmor (EU)
- Klar-Schwarz-Gold-Smoke (EU – limitiert auf 500 Stück)
- Metallic Gold Black Dust (EU – limitiert auf 300 Stück)
- Clear Gold Splatter (EU – limitiert auf 200 Stück)
Zusätzlich enthält eine spezielle europäische Edition des CD-Digipaks den Bonustrack One Chain (Don’t Make No Prison), der bisher nur digital erhältlich war!
Eine spezielle europäische Edition der Single-Gatefold-LP enthält ein Beiblatt und eine Downloadkarte sowie die 7″-Vinyl-Single One Chain (Don’t Make No Prison) (bisher nur digital erhältlich!) mit einer Ätzung auf der B-Seite, ein Poster und eine Rutschmatte.
Erlebt Armored Saint live im Frühjahr und Sommer 2026 – weitere Termine werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Armored Saint – Live-Termine:
4/19/2026 Rainbow Bar & Grill – West Hollywood, CA w/ L.A. Guns, Pentagram, Alien Ant Farm, Boy Hits Car
5/17/2026 San Luis Metal Fest – San Luis Potosí, MX
5/22/2026 Rock Hard Festival – Gelsenkirchen, DE
6/06/2026 Milwaukee Metalfest @ The Rave/Eagles Club – Milwaukee, WI
7/30/2026 Pumpehuset – Copenhagen, DK w/ Metal Church
7/31/2026 Skogsrojet Festival – Rejmyre, SE
8/01/2026 Pustervik – Gothenburg, SE w/ Testament, Metal Church
8/02/2026 Mejeriet – Lund, SE w/ Testament, Metal Church
8/05/2026 Brutal Assault – Jaroměř, CZ
8/07/2026 Alcatraz Festival – Dessel, BE
8/08/2026 Poppodium Boerderij – Zoetermeer, NL * Armored Sain Headliner Show
8/09/2026 Keep It True Legions – Geiselwind, DE
8/11/2026 Progresja – Warsaw, PL w/ Savatage, Nevermore
8/12/2026 Collosseum – Kosice, SK w/ Vio-Lence
8/13/2026 Klub Studio – Krakow, PL w/ Testament, Metal Church
8/29/2026 Stonedead Festival – Newark, UK
Armored Saint sind:
John Bush – Gesang
Joey Vera – Bass
Jeff Duncan – Gitarre
Gonzo Sandoval – Schlagzeug
Phil Sandoval – Gitarre
