W.A.S.P.: kündigen Welttournee zum 40-jährigen Jubiläum an

Am 6. Juni 2022 feiert eine der berüchtigtsten und umstrittensten Heavy Metal Bands der Welt ihr 40-jähriges Bestehen – W.A.S.P. Begleitet W.A.S.P. auf ihrer ganz besonderen 40th Anniversary World Tour, die am 18. März 2022 in Mailand, Italien startet. Diese erste Etappe wird die Band nach Italien, Spanien, Irland, Nordirland, das Vereinigte Königreich, Schottland, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Deutschland, Rumänien und Bulgarien führen. Weitere Termine und eine US-Tournee werden noch bekannt gegeben.

Erlebt live das „Shock and Roll“-Spektakel der Winged Assassins und lasst euch zu den Anfängen zurückversetzen.

Blackie Lawless über die 40th Anniversary World Tour: „Für die W.A.S.P. 40th Anniversary World Tour gehen wir zurück an den Anfang. Wir bringen die Show dorthin zurück, wo alles begann. Komplett mit all dem Feuer und all dem Blut, das die Welt beim ersten Mal schockierte. Wir haben diese Art von Show nur auf der ersten Welttournee gemacht und nie wieder – bis jetzt! Ich werde schreien und bluten, denn I Wanna Be Somebody! Wir bringen jeden zurück zum Anfang!“

W.A.S.P. – 40 Years Live World Tour 2022:

03-18-2022, Milan, Live Club

03-19-2022, Padova, Padova Hall

03-23-2022, Bilbao, Santana 27

03-24-2022, Murcia, Sala Gamma 3

03-25-2022, Barcelona, Razzmatazz 1

03-26-2022, Madrid, La Riviera

03-30-2022, Dublin, Vicar St.

03-31-2022, Belfast, Ulster Hall

04-1-2022, Wolverhampton, KK’s Steel Mill

04-2-2022, Manchester, Academy

04-3-2022, Nottingham, Rock City

04-5-2022, Glasgow, O2 Academy

04-6-2022, Newcastlee, O2 City Hall

04-7-2022, Bristol, O2 Academy

04-8-2022, London, Rou-House

04-9-2022, Eindhoven, Effenaar

04-10-2022, Copenhagen, Amager Bio

04-12-2022, Malmö, Moriskan

04-13-2022, Huskvarna, Folkets Park

04-14-2022, Sundsvall, Sporthallen

04-15-2022, Umeå, Idun

04-16-2022, Oulu, Teatria

04-17-2022, Tampere, Pakkahuone

04-18-2022, Helsinki, Kulttuuritalo

04-20-2022, Gävle, Gasklockan

04-21-2022, Eskilstuna, Lokomotivet

04-22-2022, Örebro, Conventum

04-23-2022, Karlstad, Nöjesfabriken

04-25-2022, Oslo, Rockefeller

04-28-2022, Stockholm, Stora Fållan

04-29-2022, Norrköping, Arbis

04-30-2022, Gothenburg, Trädgårn

05-1-2022, Bremen, Aladin

05-2-2022, Mannheim, Capitol

05-4-2022, Saarbrücken, Garage

05-5-2022, Oberhausen, Turbinenhalle

05-7-2022, Geiselwind, Music Halle

05-8-2022, Munich, Backstage Werk

05-17-2022, Bucharest, Arenele Romane

05-18-2022, Sofia, Universidada Sports Hall

Über W.A.S.P.:

Nur wenige Bands in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll haben jemals so viel Liebe, so viel Hass und so viele Emotionen in der Welt ausgelöst wie diese Band. Von den Anfängen in den kleinen Venues von Los Angeles, Kalifornien, bis hin zu den zahlreichen Ländern weltweit, die den Winged Assassins Auftrittsverbote erteilten, veranlasste der einzigartige Schock- und Rock-Stil der Band religiöse Organisationen, Stadtverwaltungen, Parlamente und den Senat von Washington D.C., Anhörungen abzuhalten, um der Gruppe den Verkauf von Platten zu verbieten und die Bühnen überall, wo sie auftrat, zu verwüsten.

Das Gründungsmitglied der Band, Frontmann Blackie Lawless, leitet die Band seit ihrer Gründung als Leadsänger und wichtigster Songschreiber. Sein einzigartiger visueller, sozialer und politischer Kommentar hat die Gruppe zu weltweitem Ruhm geführt und Millionen von Platten verkauft sowie seit vier Jahrzehnten ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt.

Zusammen mit dem Bassisten Mike Duda und dem Gitarristen Doug Blair, die seit 26 bzw. 18 Jahren in der Band sind, und dem außergewöhnlichen Schlagzeuger Aquiles Priester werden sie die Band und die Fans dorthin zurückbringen, wo alles begann. Komplett mit einer Bühnenshow, die viele Fans nie live gesehen haben.