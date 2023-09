W.A.S.P.: kündigen das Deluxe 8LP-Boxset „7 Savage: 1984-1992“ aus ihren „Capitol Years“ an

Hollywood, CA — W.A.S.P. kündigen The 7 Savage: 1984-1992 Deluxe 8LP-Boxset aus ihren „Capitol Years“ an, mit Half-Speed-Mastering, LP mit Bonustracks, 60-seitigem Buch, Plakaten und nummeriertem Zertifikat. The 7 Savage: 1984-1992 erscheint am Freitag, den 27. Oktober 2023 auf Madfish und ist streng limitiert auf 2000 Exemplare weltweit.

Um das Boxset zu bestellen: https://madfish.lnk.to/WASP_The_7_Savage

W.A.S.P. ist eine der beständigsten und zuverlässigsten Kräfte der Rockmusik – unaufhaltsam und unangreifbar, wie ein Heavy-Metal-Koloss, der aus einer fernen Galaxie in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde. Frontmann Blackie Lawless ist zweifellos eine der ewigen Gestalten des Rock – jemand, dessen Einstellung und Vision die musikalische Landschaft um ihn herum verändert hat und dabei zu einigen der größten Hymnen seiner Zeit Früchte getragen hat.

W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless kommentiert: „Es ist toll zu sehen, wie diese Sammlung von Platten mit diesem Detail neu veröffentlicht wird. Dass die Originalaufnahmen mit erweiterten Noten und zusätzlichen Fotografien in neuem Licht erscheinen, ist etwas Besonderes für mich und für all jene, die diese Alben an einem besonderen Ort in ihren Herzen und Zeiten in ihrem Leben haben.“

Ihre ersten fünf Studioalben (W.A.S.P., The Last Command, Inside the Electric Circus, The Headless Children & The Crimson Idol) trugen so viel dazu bei, dass W.A.S.P. als eine der größten Rockbands aller Zeiten gilt. Diese LPs werden alle in diesem Set präsentiert, gemastert mit halber Geschwindigkeit in den Air Studios, London für einen überlegenen, schärferen, direkteren und einnehmenden Sound.

Verpackt in einem luxuriösen roten Kunstleder-Effekt Doppel-Slipcase, wird The 7 Savage: 1984-1992 auf Vinyl mit zwei weiteren LPs vervollständigt: 1987’s Live … in der Raw und der neuen Compilation Bonustracks & B-Sides mit der umstrittenen Durchbruchshymne Animal (F**k Like a Beast).

Das Set wurde in Zusammenarbeit mit Blackie Lawless zusammengestellt und enthält außerdem ein 60-seitiges Buch mit exklusiven und seltenen Bildern von legendären Metal-Fotografen (u .a. Ross Halfin, Tony Mottram, David Plastik und Paul Natkin) sowie umfangreiche Liner Notes von Amit Sharma (Kerrang!, Planet Rock). Ebenfalls enthalten ist ein exklusives Blackie Lawless-Poster sowie ein individuell nummeriertes Rundsäge-Zertifikat.

The 7 Savage: 1984-1992 – Tracklisting:

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Disc 1 – W.A.S.P. (Half-speed Master)

A.1. I Wanna Be Somebody

A.2. L.O.V.E. Machine

A.3. The Flame

A.4. B.A.D.

A.5. School Daze

B.1. Hellion

B.2. Sleeping (In The Fire)

B.3. On Your Knees

B.4. Tormentor

B.5. The Torture Never Stops

Disc 2 – The Last Command (Half-speed Master)

A.1. Wild Child

A.2. Ballcrusher

A.3. Fistful Of Diamonds

A.4. Jack Action

A.5. Widowmaker

B.1. Blind In Texas

B.2. Cries In The Night

B.3. The Last Command

B.4. Running Wild In The Streets

B.5. Sex Drive

Disc 3 – Inside the Electric Circus (Half-speed Master)

A.1. The Big Welcome

A.2. Inside The Electric Circus

A.3. I Don`t Need No Doctor

A.4. 9.5. – N.A.S.T.Y.

A.5. Restless Gypsy

A.6. Shoot From The Hip

B.1. I`m Alive

B.2. Easy Living

B.3. Sweet Cheetah

B.4. Mantronic

B.5. King Of Sodom And Gomorrah

B.6. The Rock Rolls On

Disc 4 – The Headless Children (Half-speed Master)

A.1. The Heretic (The Lost Child)

A.2. The Real Me

A.3. The Headless Children

A.4. Thunderhead

B.1. Mean Man

B.2. The Neutron Bomber

B.3. Mephisto Waltz

B.4. Forever Free

B.5. Maneater

B.6. Rebel In The F.D.G.

Disc 5 – The Crimson Idol (Half-speed Master)

A.1. The Titanic Overture

A.2. The Invisible Boy

A.3. Arena Of Pleasure

A.4. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

B.1. The Gypsy Meets The Boy

B.2. Doctor Rockter

B.3. I Am One

Disc 6 – The Crimson Idol (Half-speed Master)

C.1. The Idol

C.2. Hold On To My Heart

C.3. The Great Misconceptions Of Me

D.1. The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol)

D.2. Phantoms In The Mirror

D.3. The Eulogy

Disc 7 – Live… In The Raw

A.1. Inside The Electric Circus (live)

A.2. I Don`t Need No Doctor (live)

A.3. L.O.V.E. Machine (live)

A.4. Wild Child (live)

A.5. N.A.S.T.Y. (live)

A.6. Sleeping (In The Fire) (live)

B.1. The Manimal (live)

B.2. I Wanna Be Somebody (live)

B.3. Harder Faster (live)

B.4. Blind In Texas (live)

B.5. Scream Until You Like It (Theme from Ghoulies II)

Disc 8 – Bonustracks & B-Sides

A.1. Animal (F**k Like A Beast)

A.2. Show No Mercy

A.3. Paint It Black

A.4. Savage

A.5. Mississippi Queen

A.6. Flesh And Fire

A.7. D.B. Blues

B.1. Locomotive Breath

B.2. For Whom The Bell Tolls

B.3. Lake Of Fools

B.4. War Cry

B.5. When The Levee Breaks

Das Boxset hier bestellen: https://madfish.lnk.to/WASP_The_7_Savage

W.A.S.P. online:

https://www.waspnation.com

https://www.facebook.com/W.A.S.P.Nation

https://instagram.com/waspnationofficial