Heaven Shall Burn am 19.08.2023 im Substage in Karlsruhe

Eventname: Summer Battles 2023

Headliner: Heaven Shall Burn

Vorbands: Mental Cruelty, Any Given Day

Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 19.08.2023

Kosten: 42,93 € VK

Genre: Metalcore, Melodic Death Metal, Modern Metal, Death Metal, Deathcore

Besucher: 1000 Besucher

Veranstalter: Caldera Promotions

Link: https://substage.de/

Setliste Heaven Shall Burn:

Intro / Endzeit Bring The War Home Übermacht Protector Forlon Skies My Heart And The Ocean Voice Of The Voiceless Godiva Hunters Will Be Hunted Black Tears Thoughts And Prayers Numbing The Pain Tirpitz Valhalla

Dass Heaven Shall Burn nicht nur Gefallen an großen Festivals und Hallenkonzerten haben, ist unlängst bekannt. So findet man im Summer Battles 2023 Tourkalender auch einige kleinere Locations, wie zum Beispiel das Substage in Karlsruhe.

Eröffnet wird der Abend von den Lokalmatadoren Mental Cruelty. Mit ihrem bombastischen Deathcore heizen sie dem Publikum, an diesem sowieso schon sehr warmen Tag, ordentlich ein. Die Setlist wird dominiert von Stücken ihres erst im Juni erschienenen Albums Zwielicht. Anfangs gibt es ein paar technische Probleme, die spätestens beim dritten Song beseitigt sind und auch der Stimmung keinen Abbruch tun. Neuzugang Lukas Nicolai beweist mit seiner Bandbreite an Shouts und Growls, dass er keine Fehlbesetzung des Postens als Frontmann ist. Die dezent eingesetzten Clean Vocals werden von Gitarrist Nahuel Lozano übernommen. Nach nur 30 Minuten ist der Auftritt leider schon beendet. Hier hätte ich mir gerne noch Zeit für einen weiteren Song gewünscht.

Die Umbaupause nutzen viele Besucher, um kurz frische Luft zu schnappen, bevor Any Given Day die Bühne betreten. Die 2012 gegründete Metalcore-Truppe hat die Menge von Anfang an im Griff. Der äußerst sympathische Fronter Dennis Diehl animiert das Publikum zu Push-Ups als Aufwärmübung, welche er auf der Bühne ebenfalls absolviert, bevor es beim darauffolgenden Song zu einer Wall Of Death kommt. Natürlich darf die aktuelle Single Get That Done bei dieser Tour nicht fehlen. Beim letzten Song lässt es sich Diehl dann nicht nehmen, sich von den Händen des Publikums durch den Saal tragen zu lassen. Die 45 Minuten Spielzeit vergehen wie im Flug und das Substage hat sich mittlerweile ganz schön aufgeheizt.

Als pünktlich um 21 Uhr das Intro von Heaven Shall Burn erklingt und Marcus Bischoff nur mit Badehose bekleidet die Bühne betritt, wird schnell klar, dass wir noch nicht die Spitzentemperatur des Abends erreicht haben! Auch die übrigen Bandmitglieder haben die roten Hemden gegen sommerliche Strandkleidung getauscht.

Vom Opener Endzeit spielt sich die Band einmal quer durch ihre Schaffensgeschichte. Von Bring The War Home des 2016er-Albums Wanderer, über Songs des noch aktuellen Albums Of Truth And Sacrifice, wie zum Beispiel Übermacht und Protector, zu dem schon fast zwanzig Jahre alten Numbing The Pain. Die Menge tobt! Die Security hat alle Hände voll zu tun, um die vielen Crowdsurfer aufzufangen. Natürlich dürfen die Songs Voice Of The Voiceless und Black Tears, ein Edge Of Sanity Cover, auch an diesem Abend nicht fehlen.

Was deutlich auffällt: Die Band zieht die Pausen zwischen den Songs immer wieder in die Länge und verteilt Wasser im Publikum, damit alle einen Moment durchatmen können. Sehr löblich und nicht selbstverständlich, angesichts der Spitzenwerte von 53°C! Aber selbst bei diesen Temperaturen reihen sich Moshpits, Wall Of Deaths und Circle Pits aneinander und Besitzer verlorener Gegenstände werden von der Bühne aus ausfindig gemacht.

Generell ist es schön anzusehen, wie die Jungs mit ihren Fans interagieren. So wird die Zugabe zu einem kleinen Ratespiel ausgebaut. Der Saunagang wird mit den Titeln Tirpitz und Valhalla, einem Blind Guardian Cover, beendet.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass sowohl Band als auch Fans einen denkwürdigen Abend im Substage gefeiert haben, welcher unter Aufhebung der Hosenpflicht unbedingt wiederholt werden sollte!