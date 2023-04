Vomitory: die schwedischen Death Metaller kehren mit neuem Album „All Heads Are Gonna Roll“ am 26.05.2023 zurück

In jedem ernsthaften Gespräch über Death Metal muss der Name Vomitory auftauchen. Nach ihrer Gründung im Jahr 1989 veröffentlichten sie zwischen 1996 und 2011 acht der besten Alben, die das Genre je hervorgebracht hat. 2013 trennte sich das Quartett. Der Ruhestand der Band war jedoch nur von kurzer Dauer: 2019 kehren sie auf die Bühnen zurück, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern, und jetzt veröffentlichen sie ihr erstes neues Album seit zwölf Jahren, das monströse All Heads Are Gonna Roll.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album bietet das Video (unter der Regie von Marcus Svensson / dpmarcus.com) zum Titeltrack All Heads Are Gonna Roll, das unter metalblade.com/vomitory zu sehen ist – dort kann All Heads Are Gonna Roll auch in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– Digipak-CD

– 180g schwarzes Vinyl

– Dunkelgrau, marmoriertes Vinyl (limitiert auf 700 Exemplare)

– Karminrotes, marmoriertes Vinyl (limitiert auf 500 Exemplare)

– Klares Vinyl mit roten und weißen Spritzern (limitiert auf 300 Exemplare)

– Silbernes/schwarzes Splatter-Vinyl (limitiert auf 300 Exemplare)

– Rot/violett gesprenkeltes Vinyl (limitiert auf 300 Exemplare) Sound Pollution exklusiv

All Heads Are Gonna Roll – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. All Heads Are Gonna Roll

2. Decrowned

3. Ode To The Meat Saw

4. The Deepest Tomb

5. Piece By Stinking Piece

6. Raped, Strangled, Sodomized, Dead

7. Dead Man Stalking

8. Disciples Of The Damned

9. Dead World

10. Beg for Death

Vomitory Diskographie:

Raped In Their Own Blood (1996)

Redemption (1999)

Revelation Nausea (2001)

Blood Rapture (2002)

Primal Massacre (2004)

Terrorize Brutalize Sodomize (2007)

Carnage Euphoria (2009)

Opus Mortis VIII (2011)

All Heads Are Gonna Roll (2023)

All Heads Are Gonna Roll bietet den klassischen Vomitory-Sound mit einigen neuen Wendungen und ist alles, was sich die treuen Fans erhofft haben, denn die Band hat sich Zeit gelassen, bevor sie sich darauf einließ, anstatt sich zu beeilen. „Wir haben uns nicht unter Druck gesetzt gefühlt, es ging vielmehr darum, eine Entscheidung zu treffen, ob wir als Band weitermachen, das heißt neues Material veröffentlichen, oder die Band einfach wieder zu Grabe tragen“, erklärt Schlagzeuger Tobias Gustafsson. „Wir haben erst mal ein paar Songs geschrieben, um zu sehen, ob wir es noch drauf haben, bevor wir die endgültige Entscheidung getroffen haben, weiterzumachen und ein neues Album zu machen.“

All Heads Are Gonna Roll lässt sich am besten als „schneller, knirschender D-Beat-Fist-In-Your-Face-Death Metal“ beschreiben, der neue Aspekte aufweist, die für Vomitory-Platten ungewöhnlich sind. „Eine Sache, die wir besonders gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, deutliche Refrains in die Songs einzubauen, etwas, worauf wir früher nicht so viel Wert gelegt haben“, erklärt Schlagzeuger Tobias Gustafsson. „Wir haben auch viel mehr Zeit damit verbracht, mit den Backing-Vocal-Arrangements zu arbeiten, was sich unserer Meinung nach sehr gut ausgezahlt hat. Es bringt etwas Neues in unseren Sound. Wir haben auch versucht, geradlinigere Riffs zu schreiben, wie wir es in den frühen 2000ern getan haben.“

Die Instrumente für das Album wurden im Proberaum der Band aufgenommen, in einem mobilen Studio, das von Mats Lindström eingerichtet wurde, und selbst produziert. So konnten sie in ihrem eigenen Tempo und zu den für sie passenden Zeiten arbeiten, anstatt sich das vorschreiben zu lassen, wie es der Fall gewesen wäre, wenn sie ein Studio gemietet hätten. „Obwohl wir bei der Wahl unserer Arbeitszeiten sehr flexibel waren, war es dennoch wichtig, den Zeitplan für die Aufnahmen so strikt wie möglich einzuhalten, denn es war so einfach zu sagen: ‚Lass uns das doch morgen machen‘.“ Für den Gesang gingen sie zu den Leon Music Studios und dem Tontechniker Rikard Löfgren, wo sie auch ihre letzten drei Alben aufgenommen hatten. Für ein paar Gitarrensoli holten sie sich ihren guten Freund Christian Fredriksson (Vulkan) ins Boot, aber ansonsten ist es ihr eigenes Werk. Mit einem lebendigen, von Horrorfilmen inspirierten Artwork – mit einem Hauch von Anti-Religion als Zugabe – ist All Heads Are Gonna Roll wirklich das Gesamtpaket für Death Metal-Fans und eine beeindruckende Rückkehr zur Form nach so vielen Jahren zwischen den Veröffentlichungen.

Vomitory live:

June 2: Karlstad, Sweden @ Nöjesfabriken

June 24: Protzen Open Air, Germany

June 25: Basinfirefest, Spálené Poříčí, Czech Republic

July 29: Stonehenge Festival, Steenwijk, The Netherlands

August 11: Alcatraz Open Air Festival, Kortrijk, Belgium

August 12: Hellsinki Metal Festival, Helsinki, Finland

September 9: Meh-Suff! Festival, Hüttikon, Switzerland

November 9-12: Mexico Metal Fest, Monterrey, Mexico

December 8: Eindhoven Metal Meeting, Eindhoven, The Netherlands

May 22-25 2024: Maryland Deathfest, Baltimore MD, U.S.A.

Vomitory – Line-Up:

Erik Rundqvist – Gesang/Bass

Urban Gustafsson – Gitarre

Peter Östlund – Leadgitarre

Tobias Gustafsson – Schlagzeug

Vomitory online:

https://www.facebook.com/vomitoryband

https://www.instagram.com/vomitoryband

https://www.vomitory.net