Exmortus: kehren mit ihrem 6. Studioalbum „Necrophony“ am 25.08.2023 zurück

Nach ihrer kürzlichen Ankündigung, sich Nuclear Blast Records anzuschließen, haben die südkalifornischen Melodic-Death-Macher Exmortus ihre Pläne für die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten sechsten Studioalbums Necrophony am 25. August bekannt gegeben. Das Album, das ab sofort vorbestellt werden kann, zeigt die Schredderer nach vier Jahren auf einem neuen kreativen Höhepunkt, wiedergeboren in der Isolation der Pandemie und mit einem meisterhaften Handwerk metallischer Wildheit.

Vorbestellung von Necrophony: https://exmortus.bfan.link/necrophony.a01

Gitarrist/Sänger Conan kommentiert das bevorstehende Album wie folgt:

„Necrophony war eine Idee für den Albumtitel, solange ich mich erinnern kann. Diese Symphonie der Toten konnte bis jetzt noch nicht in eine Sammlung von Songs umgesetzt werden. Endlich haben wir unser bisher düsterstes und am meisten von der Klassik inspiriertes Werk, mit einem Artwork des großartigen Toha Mashudi, das perfekt dazu passt. Wir kehrten in die Sharkbite Studios zurück, um uns von dem mächtigen Zauberer Zack Ohren beim Schmieden unseres Metals helfen zu lassen, und das Ergebnis ist der feinste Stahl, den wir alle stolz auf dem Schlachtfeld schwingen können.“

Am 12. April hat die Band die neue Single Mind Of Metal veröffentlicht, die ab sofort unter https://exmortus.bfan.link/mind-of-metal.a01 gestreamt werden kann.

Das Musikvideo zu Mind Of Metal findet ihr hier:

Conan sagt über den Song:

„Mind Of Metal ist ein großartiges Kompliment an unsere vorherige Single Oathbreaker, da er kontrastierende Rhythmen und Strukturen hat, aber die lyrische Inspiration von Tolkien teilt. Es ist eine Hommage an den Zauberer Saruman und andere ähnliche Charaktere in der Legende, für ihren Willen zu Macht und Herrschaft durch gerissene und industrielle Mittel. Der Song bietet Groove, schnelle Licks und einige unserer liebsten Riffs, die je geschrieben wurden. Wir können es kaum erwarten, ihn live zu spielen!“

Über Exmortus:

Die neoklassischen Extrem-Metaller Exmortus aus Los Angeles melden sich mit ihrem neuen Album Necrophony zurück. Das sechste Album der Gruppe, an dem sie vier Jahre lang gearbeitet haben, bietet nichts als wilde Wiedergeburt und heftige Erneuerung. Necrophony markiert für die Angelenos einen bedeutenden Wendepunkt – einen, den die Legions Of The Undead-EP für 2019 vorhersagt. Sie sind nicht nur stärker, schneller und verrückter aus dem Kampf gegen die Pandemie hervorgegangen, sondern haben auch bei dem globalen Metal-Powerhouse Nuclear Blast unterschrieben. Die Leidenschaft und Wut der Vorabsingle Oathbreaker ist nur die Spitze des dunkelsten Turms von Exmortus. Nachfolgende Singles wie das kraftvolle Mind Of Metal und Storm Of Strings, eine pfeifende, nicht witzige Coverversion des griechisch-amerikanischen Komponisten Yanni, der Vivaldis Summer interpretiert, tragen wesentlich zum meisterhaften Werk von Exmortus bei.

Exmortus wurde im Jahr 2002 gegründet. Die Gruppe veröffentlichte eine Reihe von gut aufgenommenen Demos und EPs, die 2008 im Debüt In Hatred’s Flame gipfelten. Seitdem hat Gonzalez, der inzwischen von den Spezialisten Phillip Nuñez (Bass), Chase Becker (Gitarre) und Adrian Aguilar (Schlagzeug) flankiert wird, vier weitere, bei den Fans beliebte Alben veröffentlicht. Exmortus tourten mit Amon Amarth, Obituary, Death Angel und anderen und spielten Gigs in Nordamerika und Europa. Zu den Höhepunkten der Gruppe gehörte auch ein Auftritt mit den Thrash-Legenden Exodus auf der Branchenleitmesse NAMM und ein begehrter Platz auf der 70000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt. Necrophony, ein Wortspiel aus „necro“ und „phony“ (oder „dead sounds“), ist größer, böser und verrucht unruhig.

Die Ursprünge von Necrophony lassen sich bis zu den Präludien Masquerade, Overture und dem Intro von Children Of The Night zurückverfolgen. Sobald Exmortus das Feeling gefunden hatten, beschlossen sie, die Motive zu erweitern, indem sie Wiener Raffinesse mit der Kraft des Metals schmiedeten. Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, dass Exmortus das musikalische Thema des Albums in allen 12 Liedern geschickt einsetzen. Dazu gehören Darkest Of Knights und das bereits erwähnte Children Of The Night, aber auch Necrophonys kürzere Ausbrüche von Bravour in Oathbreaker und Beyond the Grave. Die wichtigsten Attribute waren jedoch der Vibe und Exmortus‚ sorgfältige Ausarbeitung ihres Next-Gen-Sound-Fingerabdrucks.

Während frühere Alben bis zum 2018er Album The Sound Of Steel auf heroischer Fantasy/Schwert & Zauberei basierten, schlägt Necrophony ein entschieden dunkleres Kapitel auf. Exmortus sind von einer Conan der Barbar und Gladiator-Ästhetik zu etwas Schwarzem, Ruchlosem übergegangen, das durch die schaurigsten und bösesten Lovecraft’schen und Tolkien’schen Geschichten illustriert wird. Es gibt sogar eine klassische Horrorgeschichte. Dies ist natürlich ein Spiegelbild unserer unmittelbaren Welt und der Dunkelheit, die alles in ihr verschlingt.

Exmortus luden Renaissance-Mann Zack Ohren (Fallujah, Immolation) ein, als Ingenieur, Produzent, Mischer und Mastering-Ass auf Necrophony zurückzukehren. Das Team, das die drei vorangegangenen Alben der Gruppe in den Annalen des Metaldoms zementiert hatte, war natürlich wieder am Werk. Mit Ohren am Ruder verschanzten sich Exmortus in den Sharkbite Studios in Oakland, CA. Necrophony wurde in knapp zwei Wochen im Eiltempo eingespielt. Das Ergebnis ist ein virtuoser Metal-Kracher, der die Fans mit Sicherheit ramponiert, blutverschmiert und hungrig auf mehr gewalttätige Opulenz zurücklässt.

Mit Oathbreaker, Mind Of Metal und Storm Of Strings, die in dunklen Ohren erklingen, ist Exmortus‚ paroxysmaler Aufstieg in die oberen Ränge des extremen Metal mit Necrophony garantiert. Verneigt euch in Ehrfurcht vor den hochfliegenden, sechssaitigen Dynastien.

Necrophony Tracklisting:

1. Masquerade

2. Mask Of Red Death

3. Oathbreaker

4. Mind Of Metal

5. Storm Of Strings

6. Test Of Time

7. Darkest Of Knights

8. Prophecy

9. Children Of The Night

10. Beyond The Grave

11. Overture

12. Necrophony

13. Moonchild

